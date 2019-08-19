向保安借4萬元賭博　退休警長判社會服務令 (15:59)

報稱退休警長的55歲被告梁錦輝，案發時在警務處西九龍總區總部的保安控制組工作，負責監督及分配外判保安員的工作。

裁判官判刑時表示，被告退休前是資深警務人員，理應知悉警隊操守要求，但考慮到案情不涉及警隊職能，被告任內獲上司嘉許，被捕後配合調查及沒有案底，判他120小時社會服務令。

控方案情指出，被告月入約4.2萬元，事主外判保安主任張碧珊月入約8500元，被告分別於2018年1月12日及2月21日，向張碧珊聲稱翌日交稅或急用錢，借款3萬元及1萬元，並要求對方將款項存入被告的馬會戶口。事主曾多次催促被告還清款項不果，其後向警長上司揭發事件。調查後發現，事主存入款項後，被告有124次投注紀錄及提取現金2000元。

辯方早前求情時表示，被告1982年中五畢業後加入警隊服務，至今年才退休。自2000年起，被告因工作壓力而沉迷賭博，去年初得悉自己將近退休後更變本加厲，賭錢花光4萬元借貸，由妻子代其交稅及還款予保安員。

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