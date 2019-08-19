【逃犯條例】深圳建「先行示範區」　政法委：深度融合解決香港社會矛盾 (15:12)

文中所列的三大意義依次是「在新的歷史關口前，『殺出一條血路』」、「在粵港澳大灣區中，豐富『一國兩制』新實踐」和「在未來的道路上，中國的腳步堅定坦蕩」。

文章提及香港近日反修例爭議，認為「一國兩制」作為一項前無古人的事業，現時在香港的實踐遇到了很多新情況、新問題，指出目前香港正處於發展關鍵時期，挑戰、機遇、風險和希望並存。

文章指出，一個繁榮深圳和粵港澳大灣區，將提供龐大消費市場、雄厚產業基礎和眾多升學就業機會，「與港澳深度融合，解決港澳尤其是香港當前的社會矛盾」。

文章寫到，對比香港街頭「『把香港推向粉身碎骨深淵』的亂港暴行」，中央每一個相關決策，都為香港留下重要的「戰略對接點」，為香港發揮自身競爭力提供堅強後盾，「歸根結柢，香港與祖國內地的命運始終緊緊相連」。

（中國政法委長安劍微信公眾號）

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