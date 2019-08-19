【逃犯條例】尹兆堅批林鄭剛愎自用　黃定光：香港不能再沉淪 (15:44)

反修訂《逃犯條例》風波持續，民主派立法會議員今（19日）回應民陣8‧18和理非「流水式」集會。民主黨尹兆堅表示，社會「亂」是因特首林鄭月娥剛愎自用，批評她不肯聆聽市民聲音。另外，民建聯於facebook上載立法會議員黃定光影片，他在片中稱昨日能「和理非」是應當的，非「恩賜」，暴力衝突影響社會民生，「香港不能夠再沉淪」。
尹兆堅指出，因警方濫暴才引起一連串衝突，促請林鄭追究「因果」源頭（相關報道：稱示威者忽略挑釁衝擊只批評警方武力 警：倒果為因有欠公允）。新民主同盟范國威稱，若林鄭不回應市民五大訴求，憂慮未來或持續有衝突，促請警方停止濫捕，「政治問題，政治解決」。
黃定光說，過去數個月暴力衝突不斷，零售業、飲食業、運輸業首當其衝，生意大減，長此下去將對香港經濟造成嚴重衝擊，必須及時制止。他呼籲市民以和理非方式表達訴求，不要再受激進的暴徒慫恿和蒙蔽，讓香港盡快回到正軌。
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