警涉偷龍轉鳳42萬元勞力士失表　控盜竊罪今開審 (14:51)

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現時停職的被告周合駿（28歲）否認一項盜竊罪。據雙方同意事實，涉案手表是淺藍色表面的勞力士Daytona系列手表，市值約42.5萬元。

控方開案陳辭指出，事主鍾曉峰前年6月25日踢足球後遺失涉案手表，一起踢足球的李民耀其後在衣服中找獲手表，遂於翌日將之交往警署，由當值的被告接手。

被告接手失表後，將失表放進後腰尼龍袋，其後拿着一隻黑色的劣質仿冒勞力士手表，向值日官展示並獲加簽核實，之後將仿冒表放進財物封套內交給證物室。

惟證物室警員指被告封存手表方式不妥，拒絕接收，被告於是更換另一個財物封套，最終將涉案真表交還證物室。

被告曾向值日官透露失表是黑色表面，惟之後又稱是藍色，使值日官生疑。一名警長遂向被告進行警誡會面，被告承認當初接收了真表及將表放進腰袋，但他中途忘記並以為自己遺失真表，搜查全警署均不果，遂決定拿出仿冒表「暫時取替」真表，以為他爭取更多時間尋找真表。

被告續稱，他起初曾把仿冒表交給證物室，惟證物室警員建議他用更大的盒固定手表，於是他將仿冒表放進另一財物封套內。當被告打算將裝有仿冒表的新財物封套交還證物室時，他突然收到事主致電警署，知悉事主已得知其足球隊友已將失表交到警署，最後被告記起失表藏在自己腰包內，將失表交還證物室。被告又表示，他當日放工後感到恐懼，不想讓人知道兩隻手表並不一樣，遂將仿冒表扔進海裏。

控方認為，被告行為相當可疑及不合理，指出他最後雖把真表歸還，但曾試圖利用仿冒表頂替，意圖把真表據為己有，因此干犯了控罪。審訊今午續。

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