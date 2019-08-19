因收音機聲浪太大爭執　79歲男刺斃73歲醉翁　認誤殺判囚 (14:17)

被告黎萬生（79歲）原被控謀殺罪，後來改控誤殺罪，獲控方同意下承認一項誤殺罪。辯方求情時指出，被告沒有犯罪紀錄，與69歲妻子及孫女同住，今日到庭看望被告的孫女亦將繼續照顧兩老的生活，並尋求社署的協助。

案情指出，房署職員於前年11月22日下午發現事主潘國民（終年73歲）手持刀狀物件，與被告在沙田廣源邨發生爭執和肢體衝突，其間二人更一度跌倒在花槽中。職員將二人分開後，發現被告手持4寸長的生果刀，事主的下腹則大量出血，送院後因其左肺遭刺中，致大量出血及呼吸困難而死亡。被告的頸部則有紅印，嘴巴亦有流血。被告後來在警誡下稱，事主當時嘗試搶去其收音機，其間曾捏其頸部，並將他推在花槽中，他其後在地上撿起事主的刀，並用刀刺向事主3次。

法官指出，事主的血液酒精濃度顯示，他當時有喝酒，成分足以影響其判斷能力，而事主當時因不滿被告的收音機聲浪，而持刀與被告爭吵。法官又表示，被告案發時患認知障礙症，影響其認知和判斷能力，形容他刺向事主的第一刀屬自衛，另外兩刀則受其認知障礙症的影響而造成，其責任得以減少；被告亦非今次暴力事件的始作俑者，更未曾推卸他用刀刺向事主的責任，故作出他殺案件中屬「非常不平常」的決定，判被告囚20個月，扣除被告還押的日子後，被告當庭獲釋。

其他報道：【Emily Online】Tanya今完成腦部電療 健身抗副作用

其他報道：非禮6歲親女 裝修工認罪還押

其他報道：光復上水申請人梁金成稱遇襲 神秘男事後着傳媒追訪