珠寶展偷260萬元貨　內地男女判囚28及36個月 (13:15)

案中兩名被告均來自內地，在港無刑事紀錄，首被告范麗萍（46歲）承認3項盜竊罪，判監36個月；次被告張曉奇（48歲）承認一項處理贓物罪，判監28個月。

法官判刑時表示，案件所涉的珠寶展偷竊和處理贓物是嚴重罪行，而且愈趨普遍，必須嚴懲。法官稱，首被告跨境犯案，是衝着香港的珠寶展而來，且一日犯3案；她事前預備「假寶石」並於職員不察覺時快速以假換真，偷取價值15萬美元的紅寶石，是有預謀、有計劃地犯案，且涉案的紅寶石尚未尋回。

對於辯方早前求情時稱，其中一項盜竊罪是首被告自招，而且在還押期間母親離世。法官在判刑時回應，刑期扣減已包括被告與警方的合作，另外被告自己選擇來港犯案，以至不能探望其母及在她過世後奔喪，是因犯罪後自招其果。為反映被告同日犯3案，法官決定將首被告的2項盜竊控罪刑期分期執行，總刑期為入獄36個月。至於次被告因認罪有三分一刑期扣減，獲判監28個月。

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