非禮6歲親女　裝修工認罪還押 (12:59)

45歲裝修工人於前年趁內地妻子不在港，與6歲女兒同睡時用陰莖「戳」她的私處。涉案女童其後向班主任投訴父親用「好肉酸嗰度」觸碰她，班主任向女童祖母對質，發現女童亦曾作類似投訴。事件最終報警處理，裝修工人被控一項非禮罪，他今日（19日）在區域法院認罪，遭還押至9月12日判刑。
被告承認一項非禮罪，案發時女童X年僅6歲。辯方求情稱，被告與X的母親現已離婚，被告出獄後要再次面對女兒，事件對被告父女間造成不可磨滅影響。
另外，被告與X母亦育一名現年19歲兒子，辯方透露，兒子被證實患有腫瘤，希望法庭乃念被告兒子患有腫瘤，以及被告坦白認罪，令女兒X免受出庭作證之苦，從輕發落。
法官表示先索閱被告背景、精神科及心理專家報告，將案件押後至9月12日判刑。
案情指出，被告與來自內地的前妻誕下女童X，三人同住在九龍城，惟被告當時與前妻不時吵架，爭執時前妻會遷回內地，剩下X與被告在港。
案發前年9月1日至去年4月23日期間，被告趁X母不在港，與X同睡時曾用陰莖「戳」X私處，其後X上學時向班主任投訴被吿用「好肉酸嗰度」及手觸碰其私處。
班主任遂向X祖母交涉，X祖母證實X曾作類似投訴，班主任決定報警。X在與警方會面錄影時透露被告案發時赤裸全身，曾作4至7次類似行為，令她感到不舒服。