非禮6歲親女　裝修工認罪還押 (12:59)

被告承認一項非禮罪，案發時女童X年僅6歲。辯方求情稱，被告與X的母親現已離婚，被告出獄後要再次面對女兒，事件對被告父女間造成不可磨滅影響。

另外，被告與X母亦育一名現年19歲兒子，辯方透露，兒子被證實患有腫瘤，希望法庭乃念被告兒子患有腫瘤，以及被告坦白認罪，令女兒X免受出庭作證之苦，從輕發落。

法官表示先索閱被告背景、精神科及心理專家報告，將案件押後至9月12日判刑。

案情指出，被告與來自內地的前妻誕下女童X，三人同住在九龍城，惟被告當時與前妻不時吵架，爭執時前妻會遷回內地，剩下X與被告在港。

案發前年9月1日至去年4月23日期間，被告趁X母不在港，與X同睡時曾用陰莖「戳」X私處，其後X上學時向班主任投訴被吿用「好肉酸嗰度」及手觸碰其私處。

班主任遂向X祖母交涉，X祖母證實X曾作類似投訴，班主任決定報警。X在與警方會面錄影時透露被告案發時赤裸全身，曾作4至7次類似行為，令她感到不舒服。

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