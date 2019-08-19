【逃犯條例】涉毆《環時》記者青年今提堂拒保釋　警再拘一人 (23:03)

【23:03】警方表示，經進一步調查，今（19日）於青衣拘捕一名23歲畢姓女子，涉嫌「非法禁錮」及「傷人」。被捕女子正被扣留調查。
【12:03】內地《環球時報》記者付國豪疑於8月13日晚至14日凌晨期間，在機場遭示威者圍堵及襲擊，警方拘捕19歲男子，控以參與非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害共3罪，案件今日（19日）在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官拒絕讓他保釋，還押至10月28日再訊。據悉，付國豪當時沒有穿記者反光衣，被告懷疑他是內地間諜，分別在付國豪躺地時及在擔架牀上，涉嫌曾拳打、腳踢、及以美國國旗桿「篤」他，致其頭和頸等受傷。
被告賴雲龍（19歲）被控參與非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害共3罪。控罪指出，他於2019年8月13日至14日，在赤鱲角香港國際機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與非法集結、非法及惡意傷害付國豪；以及在J位通道附近襲擊付國豪，致造成其身體受傷。
據悉，非法集結及傷人罪均發生於付國豪遭示威者圍堵期間，被告涉腳踢躺地的付國豪、並以美國國旗桿「篤」他。其後，救護員用擔架牀抬走付國豪時，被告涉拳打他，付國豪最終頭、頸、手部有傷。被告疑因付國豪不是講廣東話，懷疑他是內地間諜，而付國豪亦沒有穿上記者反光衣。
控方申請押後案件，以待警方進一步調查，包括檢取閉路電視片段，以及調查有否其他涉案人士，並反對被告保釋。
辯方透露，被告小六學歷，現為兼職酒店餐廳侍應，每月上班15日，月入約8000元，現時獨自住在上水一公共屋邨。裁判官拒絕讓被告保釋，將他還押至10月28日再訊，辯方保留8月27日申請覆核保釋的權利。
據了解，被告涉及另一宗涉嫌於7月14日在沙田新城市廣場襲警的案件，將於本周五（23日）提堂；被告在襲警一案獲得警方保釋，其間涉再干犯本案。
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