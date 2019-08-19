光復上水申請人梁金成稱遇襲　神秘男事後着傳媒追訪 (10:15)

光復元朗申請人鍾建平聞訊後趕赴威爾斯親王醫院探望梁金成。鍾向傳媒表示，梁金成昨晚於沙田第一城對開城門河畔閒逛，其間有4至5名男子突然出現，其中一人迎面向梁面部撒粉末，其餘同黨立即以條狀物圍毆，梁倒地後採取保護姿勢保護頭部。匪徒之後以帶鄉音廣東話向梁警告：「梁金成，你咪X再搞事，今次係一個警告，下次唔會係咁。」

鍾建平續稱，梁金成身上有20多處由懷疑是藤條造成的傷勢，當時有報警，惟因梁只在住所附近閒逛，未有帶同身分證，首批到場調查警員拒絕為他送院檢查，令梁的診治被延誤，認為警方態度不合作，又說梁金成對警方早已失去信任，暫未與警方落口供及落案，稍後會再決定如何跟進。

鍾建平又指出，雖然梁金成認為自己未被跟蹤，近日亦未有電話滋擾，但鍾建平透露自從申請「光復元朗」後，一直被多名神秘人跟蹤，相信近期曾為「光復上水」申請不反對通知書的梁金成不能悻免，更稱襲擊事件發生後，有超過兩間報館收到一名神秘男子來電，着記者到醫院採訪梁金成，懷疑事件是有組織、有預謀的暴力警告，質疑事件涉及中國派人以暴制亂，強烈譴責行兇者的動機及所作所為。

本報兩名記者昨晚深夜收到神秘男子來電，稱梁金成遇襲受傷，現身在威院，着記者前往採訪。

警方於昨晚11時30分接報，稱報案人於沙田源禾路被3至4名男子襲擊，背部受傷，正跟進案件。