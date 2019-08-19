光復上水申請人梁金成稱遇襲　今午被帶往沙田警署調查 (14:40)

【13:37】「北區水貨客關注組」在facebook表示，有便衣探員於約下午1時到梁金成住所，帶梁到沙田警署調查，暫未知原因，梁的律師正前往了解情況。

警方回覆查詢時稱，昨晚11時30分接報，身上有酒氣的43歲姓梁報案人於沙田與人爭執推撞，及後被3至4名男子襲擊致背部受傷，事主及後拒絕提供資料並報稱不追究，案件列作「報稱襲擊」，交由沙田警區重案組跟進。

【13:33】梁金成透過友人facebook表示，由於需要安撫家人情緒，因此於早上8時主動向院方要求出院，與家人到安全地方休息；有重案組警員曾致電他跟進事件。

【10:15】昨晚（18日）約11時20分，「北區水貨客關注組」召集人、「光復上水」遊行申請人梁金成於沙田城門河畔住所附近閒逛期間，突然被4至5名男子伏擊圍毆，面部被撒不明粉末，右邊背部滿佈傷痕，事後被送院驗傷，但梁金成指因首批到場調查的警員態度不合作，稍後會再跟進。

「光復元朗」遊行申請人鍾建平聞訊後趕赴威爾斯親王醫院探望梁金成。鍾向傳媒表示，梁金成昨晚於沙田第一城對開城門河畔閒逛，其間有4至5名男子突然出現，其中一人迎面向梁面部撒粉末，其餘同黨立即以條狀物圍毆，梁倒地後採取保護姿勢保護頭部。匪徒之後以帶鄉音廣東話向梁警告：「梁金成，你咪X再搞事，今次係一個警告，下次唔會係咁。」

鍾建平續稱，梁金成身上有20多處懷疑是藤條造成的傷勢，當時有報警，惟因梁只在住所附近閒逛，未有帶同身分證，首批到場調查警員拒絕為他送院檢查，令梁的診治被延誤，認為警方態度不合作，又說梁金成對警方早已失去信任，暫未向警方落口供，稍後會決定如何跟進。

鍾建平又指出，雖然梁金成認為自己未被跟蹤，近日亦未有電話滋擾，但鍾建平透露自從申請「光復元朗」遊行後，一直被多名神秘人跟蹤，相信近期曾為「光復上水」申請不反對通知書的梁金成不能倖免，更稱襲擊事件發生後，有超過兩間報館收到一名神秘男子來電着記者到醫院採訪梁金成，懷疑事件是有組織、有預謀的暴力警告，質疑事件涉及內地派人以暴制亂，強烈譴責行兇者的動機及所作所為。

本報兩名記者昨晚深夜收到神秘男子來電，稱梁金成遇襲受傷及身在威院，着記者前往採訪。