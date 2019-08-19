【逃犯條例】華駐加使館斥加外長罔顧中方立場　干涉香港事務 (10:09)

中國駐加拿大使館發言人表示，當前形勢下，加方本應在涉港問題上謹言慎行，建議如果加方要表態，應該是旗幟鮮明地譴責暴力犯罪活動、支持香港特區政府依法施政、支持警方依法懲治暴力違法行為，而不是發表不負責任的錯誤言論。

發言人重申，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。香港實行「一國兩制」依據的是中華人民共和國憲法，以及香港特別行政區《基本法》，而不是國際法。中方再次敦促加方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政。

逃犯條例 相關報道：

胡應湘登全版廣告：縱容暴力有法不依 香港必定走向衰落

特朗普：如出現「天安門式」鎮壓 中美貿易談判將變得困難

稱示威者忽略挑釁衝擊只批評警方武力 警：倒果為因有欠公允

民陣：170萬 警：同時段高峰12.8萬 百萬人傘下再聚 「和理非」爭五訴求

同行曬馬 勇武：視「和理非」後盾不排斥 學者稱顯尊重 運動或變「兩條腿走路」