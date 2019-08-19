【逃犯條例】華駐加使館斥加外長罔顧中方立場　干涉香港事務 (10:09)

反修訂《逃犯條例》風波引起國際關注，中國駐加拿大使館發言人今日（19日）就加拿大外長日前發表涉港聲明表示強烈不滿和堅決反對。發言人批評，加拿大外長罔顧中方嚴正立場，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政。
中國駐加拿大使館發言人表示，當前形勢下，加方本應在涉港問題上謹言慎行，建議如果加方要表態，應該是旗幟鮮明地譴責暴力犯罪活動、支持香港特區政府依法施政、支持警方依法懲治暴力違法行為，而不是發表不負責任的錯誤言論。
發言人重申，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預。香港實行「一國兩制」依據的是中華人民共和國憲法，以及香港特別行政區《基本法》，而不是國際法。中方再次敦促加方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政。
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