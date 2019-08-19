【逃犯條例】胡應湘登全版廣告：縱容暴力有法不依　香港必定走向衰落 (09:12)

廣告分為三部分，分別是「香港是中國完整領土一部分」、「一國兩制是香港之本、法治是香港的基石」和「法治的執行者」。

胡應湘稱，維護社會公義及安定的責任，是靠一套完善法律，由司法系統執行，警察是在法律賦予權力下維持社會治安和秩序。他以外國例子為例，稱香港警察在任意騷亂下，仍以克制及專業水平努力維護社會治安秩序，有目共睹。

胡應湘續說，深信香港專業司法人員、訓練有素警隊會本着香港一貫優良傳統，按照法律條文，不偏不倚地執行他們應做維護香港法治和秩序工作。

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