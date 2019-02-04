【逃犯條例．民陣集會】稱示威者忽略挑釁衝擊只批評警方武力　警：倒果為因有欠公允　 (07:40)

民陣昨（18日）發起「止黑暴，制警亂」維園流水式集會。警方今日（19日）凌晨1時發聲明，稱雖然整個集會活動大致和平，但稍後仍有破壞社會安寧的行為出現，對此深表遺憾。
警方表示，大批示威者離開集會地點後走出馬路，並佔據高士威道及軒尼詩道多條行車線，其後分散到西環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣及天后一帶，繼續佔據馬路，令當區交通嚴重癱瘓。至晚上，大批示威者仍然逗留在金鐘一帶的馬路，小部分人曾一度以丫叉將硬物投向政府總部，又以鐳射光線照向政府總部內的警務人員。
警方又反駁民陣的「警察濫用暴力」指控，指出在過去兩個月不少大型示威活動中，都有暴力事件出現，強調警隊一直保持克制忍讓，竭力維持公眾秩序及保護市民安全，只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，阻止事件升溫及惡化。警方認為，示威者忽略其首先挑釁警方及暴力衝擊的行為，只批評警方使用武力，是倒果為因，有欠公允。
警方強調，一向尊重市民表達訴求的自由及權利，亦一直協助市民進行和平的遊行集會，呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力態度，共同維持公眾安全及社會秩序。
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