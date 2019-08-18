【逃犯條例】羅冠聰紐約集會發言：全世界支持良知的人可跟我們站在一起 (20:51)

反修訂《逃犯條例》風波持續，海外港人周六（17日）在美加多地舉行集會，當中紐約有700多名港人舉行集會，抗議香港警察濫用暴力，出席者包括香港眾志常委羅冠聰、立法會議員郭榮鏗及楊岳橋。
羅冠聰發言時說：「今日我們不是誰跟誰的鬥爭，這是強權與人民、良知和公義的鬥爭，這個鬥爭不僅屬於香港人，全世界支持良知的人都可以跟我們站在一起。」
集會期間，一批支持北京的華人舉着國旗，大叫「賣國賊」、「走狗」和「滾回去」等口號。楊岳橋回應稱「我們是寸步不移、不會放棄的」。
另外，洛杉磯有約300人身穿黑衣在當地一條商店街遊行，喊「光復香港、時代革命」和「Free Hong Kong」等口號。約5名自稱內地留學生拿着國旗站在路邊，大叫「一個中國，一個國家」。
加拿大亦出現聲援香港及反港獨集會。在溫哥華，分別有以「Ask me about Hong Kong」及「愛中國、愛香港、反港獨、反暴力」為主題的集會，雙方除了各自喊口號，間中出現對罵情況。一方手持「Free Hong Kong」標語牌，另一方則喊「One China」等口號。
（美國之音／中央社／明報加東網）
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被北京攻击为“美国乱港黑手、港独头目”的香港学生领袖罗冠聪在8月17日纽约举行的支持香港的集会游行上发言，他说，“今天我们不是谁跟谁的斗争，这是强权同人民、良知和公义的斗争，这个斗争不仅属于香港人，香港人、中国人、全世界支持良知的人都可以跟我们一起。” #香港 https://t.co/EAyLjpQV43 pic.twitter.com/iknl4scY3f— 美国之音中文网 (@VOAChinese) August 18, 2019
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