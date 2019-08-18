【逃犯條例】網傳疑機場運作及保安信息外泄　機管局︰正內部調查 (15:44)

此外，就有報道稱機管局職員及機場保安於上周一（13日）未有盡力協助受集會影響的旅客，甚至有機場保安人員阻礙警方進場處理糾紛，機管局發言人澄清，有關說法與事實不符，稱機管局職員及機場保安於當天謹守崗位，盡最大努力處理事件，並一直配合警方進行執法行動。對於有報道中的圖片指稱當晚（13日）有疑似機場人員阻止警方進入客運大樓範圍，發言人表示，經查證後，圖中人並非機管局或機場保安人員。機管局亦譴責當日於機場發生的暴力事件，並對傷者表示慰問。

此外，網上近日流傳一封「國泰航空員工致香港人書」，斥「國家機器」針對航空公司進行政治打壓。國泰航空發聲明表示，暫時無法證實事件是否與國泰員工有關，但高度重視此事，正展開調查。國泰對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮，稱堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方努力止暴制亂、恢復法律秩序，又譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。

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