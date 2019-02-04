【逃犯條例】8．11警葵芳施催淚彈　居民連日不適今冒雨赴警署交請願信 (16:12)

身兼葵青區議員的梁耀忠表示，警方當晩於區內施放催淚彈時，有近20名居民走到其位於葵芳邨的辦事處暫避，又收到20多人致電求助，其後數日亦收到零星電話求助。他指出在事後一直聯絡警方，要求到邨內居民解釋和交代當日過程，惟至今仍未獲答覆。

居於葵芳邨的李小姐表示，當晩落街接從彩虹乘的士返葵芳的子女回家，落街時已感呼吸困難和刺鼻。而不知何故的10歲兒子落車時亦感辛苦，詢問「點解咁臭？」。她說，家中有長期病患的69歲母親未有出外亦出現咳嗽、眼痛等情況，先後兩度求診，其中最近一次看診連同照肺花逾700元。

另一名葵芳邨居民Irene稱，平時在家中已有關窗習慣，當晚未得悉警方施放催淚彈下開了冷氣，隨即感到暈眩、心跳快及胸口痛，因此不敢睡覺。翌日（12日）她搭地鐵上班時，於葵芳站仍聞到濃烈的催淚煙味，並發現白色粉末，至工作期間仍感到氣味殘留在鼻腔內，當日一直感到不適。

另有居民憶述，在事發後兩天（13日）由葵芳站乘坐地鐵時，依然出現流眼水、眼澀等情況，遂向區議員投訴。梁耀忠批評港鐵未有及時清洗車站及車廂的殘留催淚煙，至周三（14日）投訴後翌日才作處理，甚至要市民自發到站內清理，認為港鐵的做法並不恰當。

梁耀忠聯同多名葵芳居民今日冒雨步行到葵涌警署遞交請願信，信中要求警方停止於民居附近使用催淚彈等化學武器，並抗議警方濫用武力，要求向公眾交代催涙彈的有害成分。

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