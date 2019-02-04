【逃犯條例．民陣集會】政府：集會口號針對警方感遺憾　籲市民向暴力說不 (15:25)

政府發言人表示，香港向來是十分安全的城市，2018年錄得的整體罪案數字是54225宗，數字是自1974年以來最低。而警隊在2018年進行的服務滿意程度調查和公眾意見調查顯示，84%受訪者對警隊整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」，為2000年推行警隊服務滿意程度調查以來最高的百分比。

發言人續稱，警方只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序，至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷，呼籲參與公眾集會和遊行市民，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

逃犯條例 相關報道：

不斷更新：民陣集會

梁愛詩：「一國兩制」不會因駐軍出動而完結 侮辱國旗國徽都是小動作

鄭若驊：律政司檢控決定及工作絕無向任何人「叩頭」

張建宗：紓困措施是「天旱甘露」 真正愛護香港的人絕不犧牲社會安寧