【逃犯條例．民陣集會】政府：集會口號針對警方感遺憾　籲市民向暴力說不 (15:25)

民陣今午（18日）2時發起「止黑暴，制警亂」維園集會，政府於2時18分發聲明，對有團體今日以針對警方的口號舉行集會表示遺憾，指出去年香港錄得的整體罪案數字是自1974年以來最低，強調在過去兩個多月，警方一直以容忍態度處理激進和暴力示威者的違法事件，特區政府會全力支持警方嚴正執法。
政府發言人表示，香港向來是十分安全的城市，2018年錄得的整體罪案數字是54225宗，數字是自1974年以來最低。而警隊在2018年進行的服務滿意程度調查和公眾意見調查顯示，84%受訪者對警隊整體服務表現感到「非常滿意」或「頗滿意」，為2000年推行警隊服務滿意程度調查以來最高的百分比。
發言人續稱，警方只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序，至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷，呼籲參與公眾集會和遊行市民，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。
逃犯條例 相關報道：
梁愛詩：「一國兩制」不會因駐軍出動而完結 侮辱國旗國徽都是小動作
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 警方 民陣 集會 維園 編輯推介