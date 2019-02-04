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【逃犯條例．民陣集會】市民盼「和理非」表達民意未逆轉　近百醫護紗布蓋眼抗警過分武力 (18:05)

【18:05】維園足球場內擺放了一尊戴着頭盔、護目鏡、防毒面具的民主女神像，身上有血迹，雙手被鎖上手銬。26歲藝術工作者W先生（化名）和兩位朋友，在兩星期前開始製作此裝置，稱「現時香港追求民主與30年前的中國很相似」，而民主女神像一身裝扮直接映射反對修訂《逃犯條例》的示威者。W先生說，鎖上手銬象徵被捕，諷刺「追求民主的人竟可落得如此下場」。

【17:55】民陣「止黑暴，制警亂」集會的參加者有不少是老中青、一家大小及情侶，不少人受訪時提及近月反對修訂《逃犯條例》引發的連串衝突，表示「不希望再有人受傷及被捕」，認為是時候讓「和理非」進場，向政府表達「民意未逆轉」。

被問到反修例風波發展至今，是否有「退場」空間時，不少受訪者稱「這刻見不到」，又認為「關鍵在於政府取態」。50多歲的溫先生認為風波發展至今「香港已無得再衰」，他說，除非特首願意落台及撤回修訂《逃犯條例》等，否則「好難令民情降溫」，但目前未見到政府有誠意。他希望日後抗爭「可讓更多和理非接力」，不想再見到年輕人流血。

另一市民吳先生帶同11歲姨甥一同遊行，「趁香港還有集會遊行自由，就帶他出來看看」。吳先生說，抗爭智取勝於力敵，「警察人數同武裝強，好難同佢哋鬥」，他認為發起更多和平集會、遊行或不合作運動「最多都係一兩日受影響，總好過永遠失去自由」。

被問到會否害怕解放軍到港清場，重演「六四事件」，溫先生及吳先生均表示，香港是國際城市，「 全世界睇住」，加上中美貿易戰等因素，認為中央不會貿然出手，派軍機會不大。

【15:02】民陣今午（18日）於銅鑼灣維園舉行「止黑暴，制警亂」集會，61歲黃先生表示，自己曾經年輕過，會為不公義發聲，體諒年輕人以暴力抗爭，「如果我後生，可能仲激過佢哋」，又指出「如果當日唔係班後生仔衝，條例早就過咗，經濟就冧咗」。他認為，警方與示威者在事件中都有做錯，而政府拒聽市民意見，才導致如今局面，「政府成日講法治，點解唔調查兩邊有無做錯」，希望港府回應訴求，包括撤回修例及設立獨立調查委員會。

手持國旗、身穿黑衣的港人劉先生，在人群中引起注意，被不少市民要求「除口罩」及「走啦」。劉先生說，市民誤會了他，形容自己愛中國，但同時也支持反修例運動，提到「有手足可能做咗對中國不好的事，例如塗國徽，令內地同胞收到錯誤信息」，他認為示威者並非想「搞港獨」，今次示威是針對修例、警黑問題。

醫護：雷射筆說成「雷射槍」　常人都知不合理

另外，醫護界有近百人參加集會，大部分人身穿黑衣、戴上黑口罩，同時用紗布遮蓋右眼，抗議警察以過分武力驅散示威者。

杏林覺醒發言人黃任匡表示，不理解前食衛局長高永文稱有示威者眼傷由彈珠造成的言論，「他是骨科醫生而非眼科，又沒有參與前線救援」，質疑他從何得知病情細節，促對方公開交代。

公立醫院專職醫護人員M小姐（化名）表示，「我有醫護人員此身分前，是一個關心香港的市民」，對於過去發生警察、白衣人無差別攻擊市民感痛心，「當警察在民居放催淚彈，好多住板間房的市民都不知怎辦」。

聯合醫院護士、40歲張小姐說，她有參與早前的醫院集會，不擔心公開身分會被秋後算帳；出席集會除了堅持民間五大訴求外，亦對警方不停誇大示威者武力感憤怒，「雷射筆說成是雷射槍，常人都知不合理」。

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