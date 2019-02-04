【逃犯條例．民陣集會】六旬市民稱警民皆有錯盼獨立調查　近百醫護紗布蓋眼抗警過分武力 (15:02)

手持國旗、身穿黑衣的港人劉先生，在人群中引起注意，被不少市民要求「除口罩」及「走啦」。劉先生說，市民誤會了他，形容自己愛中國，但同時也支持反修例運動，提到「有手足可能做咗對中國不好的事，例如塗國徽，令內地同胞收到錯誤信息」，他認為示威者並非想「搞港獨」，今次示威是針對修例、警黑問題。

醫護：雷射筆說成「雷射槍」 常人都知不合理

另外，醫護界有近百人參加集會，大部分人身穿黑衣、戴上黑口罩，同時用紗布遮蓋右眼，抗議警察以過分武力驅散示威者。

杏林覺醒發言人黃任匡表示，不理解前食衛局長高永文稱有示威者眼傷由彈珠造成的言論，「他是骨科醫生而非眼科，又沒有參與前線救援」，質疑他從何得知病情細節，促對方公開交代。

公立醫院專職醫護人員M小姐（化名）表示，「我有醫護人員此身分前，是一個關心香港的市民」，對於過去發生警察、白衣人無差別攻擊市民感痛心，「當警察在民居放催淚彈，好多住板間房的市民都不知怎辦」。

聯合醫院護士、40歲張小姐說，她有參與早前的醫院集會，不擔心公開身分會被秋後算帳；出席集會除了堅持民間五大訴求外，亦對警方不停誇大示威者武力感憤怒，「雷射筆說成是雷射槍，常人都知不合理」。

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