【逃犯條例．民陣集會】夏慤道被佔　民陣稱170萬人參與維園集會（不斷更新） (22:54)

【22:36】警方表示，大批示威者現時佔據金鐘夏慤道行車線，警告必須停止違法行為，立即離開。

圖輯：8．18和理非「流水式」集會

短片：人潮隊頭抵灣仔

短片：港島線擠滿人潮

【22:22】現場有人稱添華道有防暴警察，呼籲他人撤退。

【22:00】金鐘仍有大批市民聚集，夏慤道所有行車線被佔。有示威者在夏慤道西行線設置水馬路障。

九巴表示，部分紅隧巴士路線已陸續恢復有限度服務，包括102、106、107、112、116、118、170、171線。

【21:56】民陣召集人岑子杰表示，在銅鑼灣、天后一帶參與維園集會人數達170萬人；有在灣仔鵝頸橋、中環及金鐘一帶的市民，因大量人潮關係而沒有進入維園。他稱，今日的集會和平理性，相信香港市民有智慧。

岑子杰重申，民陣並不希望舉辦「流水式」集會，因難以安排急救站，擔心市民會中暑。他說，民陣將對警方反對今日遊行而只准集會提出司法覆核，又透露已入紙，向警方申請下周六（31日）由中環遮打花園遊行至中聯辦。

相關報道：政府：集會口號針對警方感遺憾 籲市民向暴力說不

【21:20】金鐘的人潮未散。政府總部內有持盾警員至少兩次走出門外觀察，然後返內。

【21:04】民陣晚上約9時宣布集會解散。民陣較早前於facebook稱，「事實證明，維持秩序的是香港人，不是警察」；只要警察不挑釁，哪怕迫爆港島，「我們都安然無恙」。

【20:50】一名身穿紅色上衣、聲稱來自上海的姓馬男子，於金鐘政府總部外被一批示威者包圍，懷疑他是公安。男子堅稱只是來香港看看遊行示威及拍攝情況，卻被包圍及被示威者以激光筆照射，他強調自己不是公安。

【20:32】於晚上7時多，銅鑼灣崇光百貨外已不見人群擠塞，市民大致散去。維園現時仍有近千市民聚集，佔滿約兩個足球場範圍。

【19:42】入夜後人潮未見散去。有人用激光筆射向政府總部外牆，又高叫「着火」，諷刺警方早前以激光筆近距離燒焦紙張的示範。另有零星光束照向中環軍營。

【19:15】港鐵金鐘站對出夏𢡱道人潮佔據夏𢡱道3條行車線（相關報道：警：集會者佔天后至西環多條主要幹道），繼續往中環方向前進，眾人沿途高喊「光復香港，時代革命」，其間有示威者以激光筆射向政府總部外牆。

【18:50】大部分原在正街外駐守的防暴警察和速龍小隊，暫時返回西區警署；中聯辦外續有警察駐守。

下午4時起，市民站滿灣仔軒尼詩道4條行車線，人潮其後再由修頓球場，擴散到莊士敦道及告士打道。晚上6時半，灣仔入境事務大樓對出位置，告士打道東行線仍有車通過。

另外，灣仔道剩下一條行車線，出現人車同行情況， 部分人由菲林明道架空橋步行往會展港灣道方向散去，沒有聚集。

新巴城巴表示，以下路線暫停服務：

1、2X、5B、5X、8、8H、8P、10、11、12、12A、12M、13、15B、15C、18P、18X、23、25、25A、26、77、99、101、102、103、104、106、109、110、111、112、113、115、116、118、182、260、671、789、973、H1、H2、W1、X15

【18:30】近中聯辦對出的正街，近百名防暴警察和速龍小隊駐守，架設防線；現場無示威者。

另外，有示威者用激光筆射向灣仔警察總部外牆，途經告士打道的示威者向警總高呼「黑社會」、「黑警還眼」。

【18:21】港島線列車服務回復正常，列車恢復在銅鑼灣站、天后站、炮台山站上落客。

【18:06】九巴表示，所有經紅隧的過海隧道路線暫停服務。

前往中聯辦的人不多，只有數十人，他們走到西營盤東邊街時，見到大量警車向中聯辦方向駛去，有人稱人數不足，呼籲尾隨者不要「送頭」，他們最終沿原路折返。

【17:50】於港島紅隧出入口，往九龍方向入口暢順，向港島方向出口則現長車龍。

部分集會市民沿上環永樂街出干諾道西向西行，有黑衣者呼籲尾隨市民「去中聯辦打招呼」，暫未見有警員阻止。現場為數約百人。

【17:37】原本位於告士打道西行線的示威者走出東行線方向，向銅鑼灣方向前行，留下一條向東的行車線讓車輛通過。

【17:30】部分人群到達畢打街後，開始沿德輔道中繼續往西行前進。

【17:12】約20至30人走上告士打道天橋東行線。

九巴以下路線有特別改道安排：

暫停服務：103、307、603、673、681、934、936

改道行駛路線：101、102、106、104、107、108、109、111、112、113、116、115、117、170、182、601、619、671、680、690、905、914、948、960、961、968、978

【17:02】港鐵稱，個別列車恢復在天后站上落客。另外，港島線維持個別列車不停銅鑼灣站、天后站、炮台山站。

維園外告士打道行車天橋和記利佐治街塞爆，維園6個足球場仍擠滿大批市民，另有部分人走出世貿中心外告士打道。已抵達遮打道行人專用區的市民，各自陸續散去。

【16:40】隊頭抵達中環遮打道行人專用區。李卓人稱，今日「流水式遊行」非常和平，港人會繼續抗爭，市民可散去，或再回維園。

【16:32】人潮隊頭沿金鐘道到達中環遮打花園對出，現沿太子大廈，前往遮打道行人專用區，另有部分人沿德輔道中往西行一直走，暫未見有警察阻止。

人潮經過中環歷山大廈對出時，一批正席地而坐的外傭讓路予遊行人士。

【16:16】據了解，兩輛俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，已離開粉嶺機動部隊基地，在港島一帶戒備。

另外，港鐵稱港島線來回方向列車現已恢復在銅鑼灣站和炮台山站上落客，繼續不停天后站。

較早時間，人潮隊頭到達灣仔修頓球場，對出軒尼詩道4條行車線企滿人，現場沒有行車，沿途未見警員。多名市民從灣仔、銅鑼灣多處插隊，跟隨隊頭往金鐘方向，也有人反方向往維園。

本報記者下午3時從荃灣線葵興站上車前往金鐘，原本不足半小時車程，最終需花逾倍時間才能到達。在太子和旺角兩個主要交匯站，列車停站後需待最少10至15分鐘才能出發。列車到達金鐘站後，人群大叫「香港人加油」。

【15:46】人潮隊頭抵灣仔消防局，軒尼詩道行車線全開。部分市民繼續反方向前往維園。有現場糾察呼籲，市民繼續前往維園，循環式、流水式集會。

【15:40】人潮隊頭較早時間經過銅鑼灣崇光百貨，李卓人稱，這是離開維園的路線。

現時維園外仍有大批市民冒雨撐傘，等候進入維園。

【15:36】港鐵稱，港島線來回方向列車現時不停天后站；個別車站會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站或砲台山站。

另外，九巴表示，以下路線會有特別改道安排：

暫停服務：934、936

改道行駛路線：101、102、106、103、104、108、109、113、111、112、116、115、117、170、182、307、601、680、603、619、671、673、681、690、905、914、948、960、961、968、978

【15:30】於紅磡隧道口往港島方向巴士站，大批市民冒滂沱大雨乘坐116、112特別班次到維園。

【15:14】民陣今以「流水式」集會，約3時09分，工黨李卓人、社民連梁國雄等人手持標語橫額，與大批市民走出中央圖書館對出高士威道。

銅鑼灣下大雨，在維園集會的市民撐傘，不停大叫「香港人加油」。

【15:08】銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道來回行車線及怡和街已沒車行駛，現時馬路有大批市民向維園方向前進。

【15:00】藝人何韻詩出席集會，她表示政府不斷行差踏錯，漠視人民聲音及壓榨人民，政府的態度及處事手法導致今日局面，不能將責任推予他人；批評特首林鄭月娥以「高高在上、不可一世」的姿態面對市民，又斥警方用不對等武力打壓示威者，施放大量催淚彈傷害港人 ，「歷史會記住呢一件事」。

【14:53】香港站往中環站通道現黑衣人潮，港鐵職員開咪稱站內現證實施人潮管制 ，呼籲乘客在香港站離開。

【14:51】下午2時半過後，市民迫滿維園6個足球場。民陣多次呼籲參加者繼續迫滿維園草坪，警方才會封路予市民，又叫人排隊進入維園。

【14:42】港鐵稱，由於個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站或天后站。

現時銅鑼灣崇光百貨對出的軒尼詩道人太多，市民無法走上行人路，於馬路上等候前進。

【14:14】民陣召集人岑子杰表示，集會主題是煞停警黑亂港，落實回應五大訴求。他稱，特首林鄭月娥無回應訴求，「佢將呢個不回應，推落香港有衝突發生」，呼籲參加者和平理性，「就讓我哋和理非一日」，展示香港人有能力勇武，也可和理非，迫使林鄭回應訴求。

他說，如政府願聽民意及和平理性示威是有用，行動根本毋須升級；今日是否和平很取決於警方行動，呼籲警方勿挑釁。

【13:57】港鐵金鐘站擠滿黑衣者，市民久久未能上車。

【13:54】民陣原發起今日（18日）「止黑暴，制警亂」遊行，但警方只批准維園集會，民陣預期參與人數逾百萬，改以下午2時開始「流水式」集會。約1時45分，市民已坐滿維園逾半足球場範圍。

至近2時，大量市民聚集維園，天后站一帶現人潮排隊進入維園。由於有雨，不少市民舉起雨傘。

港鐵表示，各車站會因應現場實際情況，有需要時實施人流管理措施。

另外，本報記者身處銅鑼灣一帶時收到一則來自「HKPolice」所發出的「警方呼籲」短訊，內容為「今天下午，港島維園有大型公眾活動，請留意各媒體的最新消息，以及警方社交媒體」，不少市民亦表示收到有關短訊。

警察公共關係科回覆查詢時，證實短訊由警方所發，希望大眾可以提高警覺，留意自身安全。警方稱，留意到過去大型公眾活動很多時演變成激烈暴力事件，對市民人身安全和公眾秩序造成威脅，故希望通過流動電話短訊，向市民提供更多資訊。

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