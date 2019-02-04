【逃犯條例．民陣集會】人潮排隊進維園　港島線個別列車不停天后站（不斷更新） (14:18)

【14:16】港鐵稱，由於天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島線來回方向個別列車不停天后站。
【14:14】民陣召集人岑子杰表示，集會主題是煞停警黑亂港，落實回應五大訴求。他稱，特首林鄭月娥無回應訴求，「佢將呢個不回應，推落香港有衝突發生」，呼籲參加者和平理性，「就讓我哋和理非一日」，展示香港人有能力勇武，也可和理非，迫使林鄭回應訴求。
他說，如政府願聽民意及和平理性示威是有用，行動根本毋須升級；今日是否和平很取決於警方行動，呼籲警方勿挑釁。
【13:57】港鐵金鐘站擠滿黑衣者，市民久久未能上車。
【13:54】民陣原發起今日（18日）「止黑暴，制警亂」遊行，但警方只批准維園集會，民陣預期參與人數逾百萬，改以下午2時開始「流水式」集會。約1時45分，市民已坐滿維園逾半足球場範圍。
至近2時，大量市民聚集維園，天后站一帶現人潮排隊進入維園。由於有雨，不少市民舉起雨傘。
港鐵表示，各車站會因應現場實際情況，有需要時實施人流管理措施。
另外，本報記者身處銅鑼灣一帶時收到一則來自「HKPolice」所發出的「警方呼籲」短訊，內容為「今天下午，港島維園有大型公眾活動，請留意各媒體的最新消息，以及警方社交媒體」，不少市民亦表示收到有關短訊。
警察公共關係科回覆查詢時，證實短訊由警方所發，希望大眾可以提高警覺，留意自身安全。警方稱，留意到過去大型公眾活動很多時演變成激烈暴力事件，對市民人身安全和公眾秩序造成威脅，故希望通過流動電話短訊，向市民提供更多資訊。
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