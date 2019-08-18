【逃犯條例】黃之鋒：六四或在港重演　不主張港獨 (13:30)

黃之鋒日前在Twitter發帖文稱國家主席習近平應到香港與示威者會晤。在訪問中被問到是否習近平到港便能解決問題，黃之鋒表示，特首林鄭月娥只是代理人，習近平才是真正決策人。對於有媒體指反修例示威活動已影響香港經濟，並可能導致香港經濟陷入衰退，黃之鋒說，若《逃犯條例》修訂通過，才會真正侵蝕香港的政治和經濟自由。

對於內地官方媒體指港人在發動「顏色革命」，香港示威帶有「顏色革命」色彩，黃之鋒重申，他不主張「香港獨立」，只是尋求香港有自由選舉。

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