【逃犯條例】歐洲各地集會聲援港示威　多人持國旗到場指罵阻撓 (12:53)

反修訂《逃犯條例》風波持續，海外港人昨日（17日）亦在巴黎、倫敦及柏林等地舉行遊行集會，聲援香港的示威活動，但多個示威集會都受到内地僑民的阻撓，不少人持國旗到場，也有人指罵集會者是「漢奸」和「賣國賊」等。巴黎集會的召集人稱，集會前被威嚇，而在集會講話期間更被内地僑民扯去口罩。
巴黎集會︰集會召集人發言被扯去口罩
「法港同盟撐前線」在巴黎聖米歇爾廣場舉行集會，希望傳達對香港前線示威者的感謝。多人手舉「反送中」、「與香港團結在一起」等標語牌，另也有台灣僑民到場支持，期間有内地僑民手持國旗到場，並唱國歌，指摘集會者為「漢奸」、「賣國賊」。有内地僑民表示，一開始的「反送中」運動或許出於一些誤會，後來變成有人在後面做「推手」，有人從中獲得政治利益，而目前看來，得到政治利益的並不是中國人。
集會召集人表示，在集會前受到中國群組威脅將會到場生事，而在發言期間，有一男子上前扯去他的口罩，但幸好集會人士立即阻止故未發生嚴重衝突。
法國「黃背心」聲援港人示威
法國「黃背心」反政府示威在昨日舉行第40場遊行，今次遊行主題增添了國際元素，表示「支持香港民主運動」，並呼籲民眾「拿出自己的雨傘」，支持香港的雨傘運動。活動組織方在facebook發文表示，「在香港，就像『黃背心』遭遇的情況一樣，愈來愈多人被拘捕，香港人為了保全他們的身分和自由而抗議，『黃背心』示威者支持港人透過有組織的方式進行抗議」，又稱「香港的示威者見證了與『黃背心』運動的團結，『黃背心』示威者為了社會公平抗爭，反對政治腐敗，反對政治人物和警察免責」。
倫敦集會︰雙方陣營鬥高叫口號較「量」
「#與香港同在」（#standwithHK）、「給香港民主」（D4HK）等網上群體昨日亦在倫敦特拉法加廣場舉行遊行集會聲援香港，及高舉「同舟共濟」、「守護香港」、「香港人加油」等標語。集會召集人代表發言時，有內地僑民大叫「We love China」等口號，試圖蓋過對方的聲音。遊行者也高喊「Democracy for Hong Kong」、「Fight for freedom」和「Reclaim Hong Kong」等口號，雙方以聲音較量。
遊行期間，有內地僑民朝遊行隊伍喊「中國香港」和「漢奸」等字眼，氣氛一度緊張。英國警方派出大量警員，阻隔雙方，避免發生衝突。
柏林集會︰布蘭登堡門前對陣
另港人在柏林的集會同樣有支持内地者到場示威。在柏林市中心布蘭登堡門昨有約200港人示威，抗議香港警方過度使用暴力，以及特首林鄭月娥忽視港人訴求等，但廣場另一側也有近50名内地僑民面向港人高舉國旗及手持「攻擊警察是正確的嗎？」、「違法不是民主」等標語，警方出動警車和警員將雙方分隔，過程大致平和。
（中央社/世界之聲）
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