【逃犯條例】青衣「連儂牆」凌晨起火　警列縱火案 (11:21)

凌晨3時55分，有途人途經位於青衣青敬路近機鐵站一條行人天橋上的「連儂牆」時，發現有便利貼起火，在消防到場前已自行將火救熄。涉事「連儂牆」約1米高、20米長，近青衣機鐵站A1出口，消防到場調查後，認為起火原因有可疑，將案件交予警方調查。案件列作「縱火」，由葵青警區刑事調查隊第7隊調查，暫未有人被捕。

今晨10時許，現場有清潔工人進行清理工作，亦有人在現場放下一個滅火筒。清潔工認為縱火者「唔抵得就燒咗佢（連儂牆），有心理問題」。市民石小姐看到縱火案報道後特意到場了解，認為社會上每個人都應該有表達意見的權利，不應破壞一個可讓人發表自己意見的平台，希望曾破壞「連儂牆」的市民可以多看不同媒體的報道，以了解事實真相。她又表示會參與今午的民陣集會。

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