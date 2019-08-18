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【逃犯條例】陳茂波：「經濟颱風」已迫近　籲市民暫放下分歧 (11:55)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，早前公布一系列紓困措施的財政司長陳茂波，今日（18日）發表題為〈4‧3‧2‧1‧0〉的網誌，稱「經濟颱風」已迫近，呼籲市民暫時放下分歧、齊心合力、好好應對，將傷害減到最小。

陳茂波表示，過去幾個月外圍及本地的環境持續轉弱，形容「經濟颱風」已掛起「三號風球」，且其路徑正面地吹襲香港，認為香港有必要做好防風準備，為經濟築起「防波堤」，把更多錢留在市民的口袋，以「穩住信心」、保就業、利消費、支持經濟。

陳茂波又稱，人與人之間意見分歧總會有，但暴力衝擊卻嚴重損害人身安全，影響市民生活起居和商販生意經營，認為這些日子實在讓人感到很疲累和沮喪，很多市民都不約而同希望「叫停暴力」，透過協商討論來化解危機，讓香港重新出發。

紓困不涵蓋大學生因擔憂被用來買上街裝備？　陳茂波︰想多了　

另外，陳茂波今日（18日）出席無綫電視節目《講清講楚》時，再次呼籲市民放下分歧，停止暴力，「我很尊重大家為自己理想表達意見，但如果我們未追到理想便打破這個家，那又何苦呢？這個家園是很多代人很辛苦建立起來的，需要我們大家一起守護」。

被問及是否因為擔心大學生會用政府所派的開學資助添置上街裝備，故未有將紓困措施涵蓋大學生，陳茂波表示有關言論是「想多咗」，認為大學生現有的獎助學金等各項資助等都已經很多，故今次便集中在中小學及幼稚園學生身上。

至於紓困措施能否在10月立法會復會順利通過，陳茂波稱希望各議員在政治上繼續尋求對話解決爭拗之餘，也讓民生措施盡快通過，為有需要市民帶來「及時雨」。

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