【逃犯條例】梁愛詩：「一國兩制」不會因駐軍出動而完結　侮辱國旗國徽都是小動作 (10:42)

梁愛詩續稱，香港要差不多陷入戰爭狀態、危及國家統一和安全時，中央才會宣布香港進入緊急狀態，在香港實施全國性法律，認為現時香港修例爭議涉及的衝突，是社會治安問題多於國家統一安全問題，「有些人做很多事侮辱國旗、國徽，挑戰中央主權，但這些都是小動作，不會真正影響香港安危」。

梁愛詩又說，示威衝突「策劃者」的信息工作做得很好，「我看過那些Youtube短片，水平真的很高」。她其後以英國脫歐為例，稱脫歐是「完全無希望的建議」，大家都預想不到會成功，最後脫歐陣營卻利用民意和傳媒「將事件反轉」。

逃犯條例 相關報道：

鄭若驊：律政司檢控決定及工作絕無向任何人「叩頭」

張建宗：紓困措施是「天旱甘露」 真正愛護香港的人絕不犧牲社會安寧

維園今流水式集會 籲留15分鐘 民陣：議員助離開 警消息允「自由行」：沒暴力不用武