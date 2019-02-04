【逃犯條例】梁愛詩：「一國兩制」不會因駐軍出動而完結　侮辱國旗國徽都是小動作 (10:42)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩今早（18日）出席商台節目，被問及有關中央出動解放軍介入香港修例爭議的疑慮時，她表示，《基本法》當初設計時，已考慮過相關情況，稱駐港部隊是主責防務，港府必要時可請求駐軍協助，主導權在於港府，而且駐軍在港也需要依循《駐軍法》和香港法律辦事，強調「一國兩制」不會因駐軍出動而完結。
梁愛詩續稱，香港要差不多陷入戰爭狀態、危及國家統一和安全時，中央才會宣布香港進入緊急狀態，在香港實施全國性法律，認為現時香港修例爭議涉及的衝突，是社會治安問題多於國家統一安全問題，「有些人做很多事侮辱國旗、國徽，挑戰中央主權，但這些都是小動作，不會真正影響香港安危」。
梁愛詩又說，示威衝突「策劃者」的信息工作做得很好，「我看過那些Youtube短片，水平真的很高」。她其後以英國脫歐為例，稱脫歐是「完全無希望的建議」，大家都預想不到會成功，最後脫歐陣營卻利用民意和傳媒「將事件反轉」。
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