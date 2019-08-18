【逃犯條例】鄭若驊：律政司檢控決定及工作絕無向任何人「叩頭」 (10:10)

鄭若驊指出，會否作檢控，會根據涉案人是否干犯法例、證據是否充足、相關法律是否適用，以及檢控守則的安排能否達至合理定罪的機會，不會理會相關人士支持抑或反對政府的政策。鄭若驊強調，律政司作出檢控的決定及工作，絕無向任何人叩頭，亦絕無受任何人壓力。

鄭若驊又主動提及檢控工作時間長短需視乎證據充足度及案件複雜程度，指涉案人是當場被捕，抑或其後才被發現，都會使時間有一定差距。

至於7月21日元朗白衣人襲擊市民事件仍未有人被檢控，鄭若驊說不就任何個案的調查及進度作評論，重申案件的複雜性、搜證時間的長短，以及證據的多少都會影響作檢控決定的時間。

鄭若驊表示，今次率團前往上海期間，將與當地官員見面，推廣香港的調解優先承諾書系列，希望其他地方可以用調解優先的方法來處理糾紛。她又將與中國船東協會及船級社分會見面，介紹香港的海事法律及仲裁服務，望當地航運界對香港所成立的海事仲裁小組有更多的認識。

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