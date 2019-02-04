【逃犯條例】張建宗：紓困措施是「天旱甘露」　真正愛護香港的人絕不犧牲社會安寧 (09:02)

張建宗表示，香港正值內憂外患，外有中美貿易戰，內有修例爭議引發的不合作運動以至暴力行為。他形容，有關行為已嚴重影響和損害市民生活、擾亂社會秩序、衝擊香港法治和道德底線，重創香港國際形象。

張建宗又反駁部分示威者稱極端行動是要為香港爭取更好將來的說法，認為其所作所為不是愛惜香港應有行為，「真正愛護和關心香港發展的人，在行使表達意見的權利時，是絕不會犧牲社會的安寧，亦絕不會罔顧無辜市民的生計和生命財產，更不會破壞香港多年來苦心經營和守護的社會、經濟、民生建設」。

張建宗亦指出「破壞容易，建設艱難」，「一切暴力行為必須立即停止，社會各方都必須放下成見和仇恨情緒、重視香港的長遠利益，好好珍惜香港多年來努力建設的成就，確保一國兩制能繼續成功實踐，社會才有機會回歸理性，讓香港一步一步復元，重新出發」。

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