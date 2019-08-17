林鄭聽取楊潤雄匯報開學準備　教育局：不應用學校表達政治訴求 (20:50)

特首林鄭月娥今日（17日）聽取教育局長楊潤雄，匯報局方為迎接新學年而進行的準備工作。政務司長張建宗、教育局常任秘書長楊何蓓茵及教育局副局長蔡若蓮亦有出席會議。
楊潤雄在會上匯報，教育局近日陸續與教育界人士，包括辦學團體、學校議會、校長會及各教育團體等代表會面交流，了解學校關注的事宜和意見，回應各方疑慮，並會提供適切支援和指引，以期盡早為開學做好準備。
林鄭月娥及張建宗在會上，了解教育局、學校和辦學團體就9月初開課可能出現的交通問題、如何帶動學生回歸學習規律、如何在學校締造和保持和諧共融的環境、如何處理外間團體的罷課呼籲等各方面所做及擬做的工作。
教育局表示，特區政府與教育界抱持相同信念，學校是學生學習的地方，平和、有序的校園環境和氣氛對學生的學習和成長至關重要；任何人均不應利用學校作為表達政治訴求的場地，這不但破壞學校的正常運作，同時亦令未成年學生無辜被捲入政治漩渦，失去正常學習的機會。
新學年快將開始，教育局稱局方與社會各界均希望校園能回歸平靜，學校正常運作，學生免受干擾，並能夠在安全、有秩序及專業教學的環境下學習。
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