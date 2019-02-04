港聞

【逃犯條例．光復紅土】工聯會土瓜灣俱樂部被放菠蘿　吳秋北：市民不會接受仿效掟汽油彈 (18:55)

工聯會位於土瓜灣的工人俱樂部門口今日（17日）被示威者放置菠蘿，諷刺工聯會六七暴動期間「掟菠蘿」的行為，工聯會會長吳秋北回應說，六七事件已過去幾十年，如要仿效掟汽油彈或製造炸彈的話，相信很多市民都不能接受。

被問到有示威者在俱樂部塗鴉及擲雞蛋，吳秋北對此感憤慨，稱該處是由打工仔捐薪水建成的打工仔聚會地方，是打工仔團結所在。他指示威者將會徽破壞「是與全港打工仔為敵、與全港市民守護和平為敵」，又對此嚴厲譴責，促警方嚴正執法。

工聯會理事長黃國表示，不少今日下午在添馬公園集會的工友見到土瓜灣工人俱樂部被破壞，都感到非常生氣，「好多人都好激動，想操返去（土瓜灣）守護工人俱樂部」。不過，他呼籲工友和平理性，不要以暴易暴。

黃國說，早前見到民建聯議員的辦事處被破壞，故工聯會事前已制定應變措施，原本今日在土瓜灣有數十個課程，事前已決定取消，俱樂部內亦加強了保安措施，但他說不便透露詳情。他批評示威已變質，認為工聯會與示威者訴求沒有關係，質疑示威者為何要衝擊。

對於示威者說工聯會是「暴動始祖」，黃國表示，現時的年輕人不了解1967年的社會情況，「當年沒有民主，沒有新聞自由，民生狀況惡劣，警察貪污嚴重，曾德成（ 前香港民政事務局長）在街上派傳單也會被判監，與現在的社會環境完全不同。」

工聯會發表聲明稱，激進示威者在土瓜灣工人俱樂部的招牌和鐵閘噴黑油、拍打、掟雞蛋、射激光、叫囂，又放置菠蘿，對此表示強烈譴責，要求政府及警方嚴正執法，將破壞者繩之以法。

對於工聯會俱樂部被破壞，有街坊指工聯會「抵死」，稱示威者行為毫不過分，「最緊要唔好掟鐵枝嗰啲就得」。同時，有街坊從對面馬頭圍邨家中向街外大叫「工聯會我X你老X」。

逃犯條例 光復紅土 相關報道：

遊行情況 不斷更新

區內街坊抗議旅行團影響民生

接待內地團土瓜灣店舖落閘　屋苑：執法人員入內需聯絡管理處

多條巴士路線改

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 反修例 反修例遊行 示威 光復紅土 工聯會 土瓜灣 吳秋北 黃國 菠蘿 土製菠蘿 編輯推介

上 / 下一篇新聞