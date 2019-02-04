【逃犯條例．光復紅土】工聯會土瓜灣俱樂部被放菠蘿　吳秋北：市民不會接受仿效掟汽油彈 (18:55)

被問到有示威者在俱樂部塗鴉及擲雞蛋，吳秋北對此感憤慨，稱該處是由打工仔捐薪水建成的打工仔聚會地方，是打工仔團結所在。他指示威者將會徽破壞「是與全港打工仔為敵、與全港市民守護和平為敵」，又對此嚴厲譴責，促警方嚴正執法。

工聯會理事長黃國表示，不少今日下午在添馬公園集會的工友見到土瓜灣工人俱樂部被破壞，都感到非常生氣，「好多人都好激動，想操返去（土瓜灣）守護工人俱樂部」。不過，他呼籲工友和平理性，不要以暴易暴。

黃國說，早前見到民建聯議員的辦事處被破壞，故工聯會事前已制定應變措施，原本今日在土瓜灣有數十個課程，事前已決定取消，俱樂部內亦加強了保安措施，但他說不便透露詳情。他批評示威已變質，認為工聯會與示威者訴求沒有關係，質疑示威者為何要衝擊。

對於示威者說工聯會是「暴動始祖」，黃國表示，現時的年輕人不了解1967年的社會情況，「當年沒有民主，沒有新聞自由，民生狀況惡劣，警察貪污嚴重，曾德成（ 前香港民政事務局長）在街上派傳單也會被判監，與現在的社會環境完全不同。」

工聯會發表聲明稱，激進示威者在土瓜灣工人俱樂部的招牌和鐵閘噴黑油、拍打、掟雞蛋、射激光、叫囂，又放置菠蘿，對此表示強烈譴責，要求政府及警方嚴正執法，將破壞者繩之以法。

對於工聯會俱樂部被破壞，有街坊指工聯會「抵死」，稱示威者行為毫不過分，「最緊要唔好掟鐵枝嗰啲就得」。同時，有街坊從對面馬頭圍邨家中向街外大叫「工聯會我X你老X」。

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