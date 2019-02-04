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【反暴力救香港集會】大會：47.6萬人出席　吳光正：沉默會引致更多暴力 (18:00)

【18:00】大會宣布有47.6萬人出席。

吳光正離場時被問到是否受到中央壓力而出席，他說，「無人畀到壓力我」，稱暴力是自由的敵人，普世觀都是「反暴力」，故他支持「反暴力」。他說，見到老人在機場被欺凌，「70幾歲的人都不被放過」，他也70多歲，在香港生活多年都未見過，他有感觸，所以他出來發聲。他說，暴力好恐怖、驚人，沉默會引致更多暴力。至於政府應怎樣做，他沒有回應。

守護香港大聯盟副召集人吳秋北集會後稱，集會人數有47.6萬，顯示香港市民希望香港回復秩序，反對任何暴力；人數比上月的「守護香港大集會」更多，顯示香港到了更嚴峻時候。被問到會否再舉行集會，他表示關注學生問題，大聯盟會部署與教育界舉行守護學生活動。

【17:45】大會宣布集會結束。

【17:40】全國人大常委譚耀宗表示，國旗國徽是國家標誌，不容破壞，呼籲不要與全國人民對立。他又向警察致敬，慰問受傷的警察。基本法委員會副主任譚惠珠強調拒絕「攬炒」，稱攬炒是提出不合理、對香港市民無好處的要求，如要求犯事要特赦。她又說，自由不包括毁壞公物、警察宿舍、欺凌警員家屬，以及在機場上演全世界都覺醜的機場暴亂。

【17:24】藝人鍾鎮濤在台上表示，很高興見到沉默一群出來「反暴力 救香港」，又稱「支持警隊」，他說，暴力無用，否則學校就不會取消體罰，暴力會令社會有不良後果，「令大家都無得撈」，香港是大家土生土長的地方，無人有權破壞，希望更多演藝界人士出來。他又說，「無國不會有家」，呼籲大家支持香港和中國。

【17:17】教聯會會長黃錦良表示，過去兩個月在香港出現回歸以來未見的亂象，出現接連暴力攻擊，有人四處縱火、拋汽油彈，令香港在恐怖氣氛，香港市民受夠。他又指出，年輕人走到前線、被拘捕、斷送前途令人痛心。他說「反對罷課，將政治凌駕教育，有人嘗試將學校推入政治漩渦」，籲教育工作者堅守崗位。

【17:01】反對修訂《逃犯條例》的風波不息。中聯辦主任王志民早前在深圳的座談會上，要求建制派全力組織、參與提升社會正能量的活動後，「守護香港大聯盟」今日下午（17日）在添馬公園舉行「反暴力、救香港」大集會，希望「凝聚香港主流民意、反對暴力」，盡快恢復社會秩序。

九龍倉集團首席顧問吳光正昨日（16日）向集團職員發信，表示自己為集會發起人之一，他今日與兒子、會德豐主席吳宗權出席集會。早前曾出席撐警集會的藝人鍾鎮濤亦現身，他說，上次是撐警，今次是反暴力。集會提出7項訴求包括停暴力、勿擾民、守法治、阻撕裂等。

集會開始前，大會播放部分示威者暴力衝擊的片段。至下午5時正，大會已播放國歌開始。

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