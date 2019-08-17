【逃犯條例．光復紅土】區內街坊抗議旅行團影響民生 (16:27)

有市民發起今日（17日）在紅磡及土瓜灣區舉行「光復紅土」遊行，經公眾集會及遊行上訴委員會昨晚（16日）聆訊後，批准申請方由海心公園遊行至港鐵黃埔站A出口。有住在區內10年的街坊抗議旅行團令區內充斥珠寶店及朱古力店，影響民生，亦有街坊抗議警察濫暴。

土瓜灣街坊林先生偕太太及兒子參與遊行。在上鄉道居住5年的他表示，區內太多內地旅行團，認為好像變得大陸化，區內舖頭全變成藥房、紀念品店、朱古力店及不知名首飾店，而這些商店並不會招呼街坊。林太補充，有些酒樓好像只做旅行團生意，而旅遊巴太多造成嚴重擠塞，「啲人係企晒喺度，你係行唔到，根本你唔會想留喺街，怕同佢哋碰撞」。

另一方面，林先生亦關注警方執法問題，「平時無乜嘢，但一有示威遊行就好似癡咗線咁」，又形容警察是與示威者對立。被問會否害怕警方今晚武力清場，他笑言「都無得驚」，而他強調今次遊行是「和理非」。林太則認為，「警方過咗火」，許多行動手法令她心痛，例如示威者已被制服，卻被打到頭破血流。

對於特首林鄭月娥指示威活動影響經濟，林先生認為，示威一定影響經濟，但是大家出來是要求政府回應，「咁佢唔回應都無辦法」。林太說：「佢淨係識得譴責，但完全無回應，好憤怒。」對於有勇武派示威者選擇衝擊，被問是否無論如何都不割席，林先生說：「係！從來示威遊行都係咁，如果當初100萬人遊行有用就不會有後續。」

另外，住在紅磡鶴園街10年的李小姐表示，近5年大陸旅行團愈來愈多，完全改變了這區面貌，說旅行團多至擠塞道路，「唔敢喺下午5點前外出，佢哋5點先收團」。她又指出，區內多了珠寶店及朱古力店，推高區內物價，影響街坊民生。

李小姐亦為抗議警方使用過分武力而響應遊行。她指出，在8月5日的黃大仙廣場集會，目擊警方向黃大仙中心及黃大仙廟施放催淚彈，令她非常憤怒，故決定今日站出來抗議。本身在區內經營商舖的她說，為支持光復紅土及民陣遊行，今明兩日都拉閘。

本身居住牛頭角的68歲馮先生今日特意前來參與遊行。他說，過去參與多次反修例示威，形容政府完全無作為，警察現時已完全變了樣，「撳低人，仲要扑人哋，好似想人死咁」。對於林鄭月娥形容示威者「攬炒」損害香港，他認為「正正係我哋上一代努力，令香港上晒國際軌道，但被呢兩屆政府打垮，只在乎建制派」。至於經濟損失方面，他指出，經濟自3月以來已經因為中美貿易戰而有影響，不是示威活動才帶來影響。

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