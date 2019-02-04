港聞

【逃犯條例．光復紅土．短片】警方曾向旺角道天橋發射布袋彈　政府譴責佔路破壞者 (23:30)

【23:30】警方表示，今日（17日）紅磡的公眾活動中，部分示威者沒按照不反對通知書所定路線遊行，曾佔據和堵塞多條道路，包括太子道西和馬頭圍道。示威者亦塗污附近建築物的外牆和捲閘，以及投擲雞蛋和雜物。其後，示威者在旺角警署外集結，向警員照射鐳射光線和投擲雜物，並以雜物堵塞道路，嚴重阻礙交通。

警方向在旺角一帶集結的示威者發出多次警告，但示威者未有理會，警方遂於大約晚上7時開始進行驅散行動。約7時30分，旺角道一帶有示威者在附近行人天橋集結，其間向天橋下的警員和警車多次投擲鐵桶、垃圾桶和雜物，以及用「雷射光線」不斷照向在場警員。警員警告無效，其間有鐵桶和垃圾桶擊中警車車頂，嚴重威脅在場人員及附近市民、記者安全。一名警員因此向行人天橋上的施襲者發射一發布袋彈。

示威期間，紅磡、九龍城、旺角和尖沙嘴警署報案室一度暫停服務，影響警方為市民提供緊急服務。

警方譴責示威者破壞社會安寧的行為。警方表示，一向尊重市民和平表達訴求及參與遊行集會的權利及自由，但呼籲示威者顧及公眾安全及社會秩序。

【23:00】政府發言人回應今日（17日）的示威活動表示，今日在九龍城區的遊行示威活動中，有部分示威者偏離經公眾集會及遊行上訴委員會批准、不反對通知書上所訂明的路線，在九龍城區及油尖旺區遊行霸佔路面，阻塞交通；沿途有示威者肆意破壞立法會議員辦事處及團體的地區設施，其後更有人在警署外集結及投擲雜物。這些違法行為挑戰香港法治，影響社會安寧，須予以譴責。

【22:37】尖沙嘴警署外晚上無示威者聚集，但警署報案室暫停服務。警方晚上口頭回覆查詢稱，尖沙嘴警署於下午約5時44分提供人手保衛警署，因此發新聞稿宣布該警署報案室暫停服務，以及呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道。翻查資料，警察公共關係科於晚上7時53分透過政府新聞署發稿，宣布尖沙嘴警署報案室已暫停服務。

【22:08】對於今日下午的「光復紅土、還我靜土」，警方表示，約有3500人從海心公園出發。

【21:35】警方消息人士表示，晚上約7時半有人從旺角道天橋把垃圾桶擲下路面，擊中警車，有警員向天橋舉槍示警，並射出一發布袋彈，天橋上的人群隨即散開，暫時未知是否有人中槍。「USP United Social Press 社媒」獲讀者提供照片，指出旺角道馬路上留下布袋彈彈殼，社媒向《明報》補充指，相信是約晚上7時28分50秒開槍。

【20:17】尖沙嘴警署外不見有示威者聚集，但有防暴警察在警署內戒備。

【19:57】警方宣布，尖沙嘴警署報案室暫停服務，市民如有緊急事故，可致電999。

【19:43】警方到達窩打老道後上警車離開，行人路有人高叫「黑社會」。港鐵站內的示威者已大致乘港鐵散去。

【19:37】大批示威者在碧街進入油麻地港鐵站，有人呼籲仍留在路上的示威者一同離開。警方推進至窩打老道。

【19:35】旺角道的警察已全部撤走；彌敦道防暴警察則向南推進，已通過銀行中心，有示威者奔入內街。

【19:30】旺角道通菜街交界，有人從天橋向下擲物，防暴警察一度在地面舉起長槍指向天橋。

【19:23】旺角警署外的防暴警察開始退回警署。彌敦道示威者退至信和中心對出。

【19:20】彌敦道及通菜街的警察分別推進，沿途商舖紛紛落閘。目前彌敦道警察與示威者相距約100米，警方在旺角匯豐銀行對開設防線，在場的主要都是記者，警方傳媒聯絡隊要求記者返回行人路。

【19:12】防暴警察舉藍旗警告後，沿彌敦道向旺角方向邊敲擊盾牌邊推進，但快跑一段後又在金都商場對開停下並組織防線。

【19:03】警方表示，將於短期內驅散旺角警署外集結的人。大批防暴警察在旺角通菜街戒備。

【18:54】旺角警署對面繼續有大批市民聚集，部分人以激光照向警署方向，有警員以強光電筒及大光燈反照向對面；亦有示威者向警署掟雞蛋，警員開咪要求他們停止擲物。不少記者則站出太子道西採訪。

馬頭角道工聯會外，有街坊不值示威者行為，跟現場人士吵架。她看見有記者拍攝後，突然指罵「𠵱班記者正X街嚟」，然後拂袖離去。另外，工聯會在facebook發帖，譴責破壞工聯會的示威者是「破壞了廣大打工仔女的感情」。

【18:39】大批防暴警察抵達馬頭角道工聯會會址後，撕走門外的示威海報，遭大批市民嘲諷「撕紙狗」。但警員「撕紙」不足一分鐘後，又被召回車上準備離開，現場地下遺留大量廢紙垃圾。

對於警察到場「撕紙」，街坊劉先生認為警方「唔應該咁做」，會有損警隊政治中立性。另一市民羅先生則對此不感意外，「警察不嬲都係工聯會啲人嚟」；但他同時指出當中有警員都認為行為不恰當，目擊有女警叫同僚「唔好撕」。

另外，警方較早時接報馬坑涌道12號有閉路電視被破壞；另有人「睇電視」後報警，稱馬頭角道有人涉嫌刑事毀壞。翻查資料，馬坑涌道12號為工聯會土瓜灣勞工服務中心地址。

【18:34】警方稱偏離紅磡遊行原定路線的示威者堵塞太子道西行車線，導致交通嚴重擠塞，部分人並在於旺角警署外聚集及以「雷射光」照射警務人員。警方警告他們正參與違法集會，要求他們離開。但現場所見，示威者均留在行人路上，太子道西車輛仍可通過。

【18:29】數架警車及衝鋒車駛至馬頭角道工聯會總部，警員開咪呼籲示威者離開，其後大批防暴警署從旅遊巴落車。

【18:24】在佐敦彌敦道的示威者突一同離開馬路，返回行人路散去，不少人進入港鐵站。

【18:15】有行到佐敦的示威者向後方傳話稱「裕華散」；亦有人高呼「聽日（18日）維園見」。

示威者早前途經的馬頭角道工聯會會址被破壞，有街坊表示工聯會「抵死」，認為示威者行為毫不過分，「最緊要唔好掟鐵枝嗰啲就得」。同時，有街坊從對面馬頭圍邨家中向街外大叫「工聯會我X你老X」。

【18:06】示威者在旺角警署對面的西洋菜南街、港鐵太子站一帶聚集與警方對峙。警方廣播警告示威者返回行人路離開，否則將使用武力；又要求在太子道西的人群「立即停止用雷射照射警察」。

【17:55】示威者抵達旺角警署後，沿彌敦道向旺角方向前進。

【17:48】示威者抵達旺角警署外。警署已有防暴警察戒備他們手持圓盾戴上頭盔，並舉起藍旗要求正參與違法集會的人散去，有示威者對警員照射激光。

黃埔站外有人指控一名白衣男子拍攝示威者大頭照，有人要求他刪相。

【17:41】示威者佔據太子道西部分行車線。警方宣布，旺角警署報案室已暫停服務，市民如有緊急事故，可致電999。

【17:33】太子道西示威者已到新世紀廣場對出。另外，在工聯會會址外的示威者除放菠蘿及扔雞蛋外，亦有人大叫「六七暴動，出賣港人」；有示威者解釋，放置菠蘿目的是諷刺工聯會六七暴動時「掟菠蘿」（土製炸彈）的暴力行為。

黃埔站A出口有人持咪宣布遊行正式結束。其他示威者大叫「收嗲啦！」示威者並以激光筆指向疑似扔水彈的單位。

【17:30】太子道西有示威者搬動路障。

【17:27】距離「光復紅土」遊行不反對通知書完結尚餘不足5分鐘，有人在黃埔站A出口終點站旁派發物資，包括口罩及手套。終點附近有人從高處擲下水彈。

沿太子道西前往太子站的示威者，沿途高叫「8．18維園見」及「五大訴求缺一不可」口號。

【17:16】計劃前往太子站的示威者經過法國醫院，醫院門口已關上。

「光復紅土」遊行糾察則繼續在黃埔站外廣播，呼籲遊行人士守法離開；亦有人不停呼籲市民返回行人路。

土瓜灣道再有更多民建聯橫額被撕毀並棄於馬路，有示威者踐踏民建聯九龍城區議會主席潘國華的橫額。

【17:07】偏離原定遊行路線的示威者，到達亞皆老街運動場後，達成共識將會行到太子站，隨即沿太子道西進發。

【17:04】港鐵宣布，由於黃埔站「AEON STYLE黃埔」提早關閉，故黃埔站D1出口亦提早關閉。

遊行申請人李軒朗表示，依照警方批准不反對通知書的條款，走行人路的遊行人士約有2000人。他指出今次遊行比預期中反應好，相信大家有目共睹。他又解釋，按照警方的不反對通知書及遊行上訴委員會裁決的要求，會在遊行的終點不斷呼籲參加者和平離去，以及不要參與任何違法行為；他不會評論個別遊行人士的行動。

【17:01】偏離原定遊行路線的隊伍已到達宋王臺公園。另外，有人在庇利街拆下民建聯横額棄於馬路。

警方表示，部分遊行人士抵達黃埔港鐵站終點後，佔用部分馬頭圍道及土瓜灣道行車線向土瓜灣方向前進，呼籲駕駛人士留意最新交通情況，並提醒遊行人士注意安全。紅磡警署報案室已暫停服務，警方稱市民如有緊急事故，可致電999。

【16:58】有示威者在工聯會會址外掟雞蛋，亦有人在門外放下多個菠蘿。偏離遊行路線的隊伍已轉到馬頭涌道。

「光復紅土」遊行申請人李軒朗在黃埔站外表示，按警方不反對通知書要求，呼籲大家要盡快離開，不要參與違法行為。他並引述「最新消息」稱港鐵黃埔站D1出口已關閉。

【16:50】偏離原定遊行路線的隊伍，已經行到俗稱13街的馬頭角道。原遊行的隊尾則進入紅磡道。

立法會議員鄺俊宇駕車途經土瓜灣道中華煤氣中心，被示威者認出，鄺向示威者打氣。

【16:44】在遊行終點，遊行糾察不斷持咪大叫「各位市民，你們已抵達遊行終點站，黃埔A出口，請各位自行散去，請各位自行散去」。

【16:37】所有遊行人士已全部從起點出發。惟一批離開原定路線的人，正向遊行起點前進。

【16:31】示威者已轉入土瓜灣道。另外，原定遊行終點黃埔站A出口外天橘，突有人從橋上向遊行人士報以掌聲。

【16:19】遊行人士已佔據馬頭圍道來回行車線並繼續前進，現場仍未見有警員。

【16:17】進入德民街的市民繼續行向蕪湖街，再右轉入馬頭圍道，未知確實去向為何。現場所見未有警員控制秩序，亦未有封路措施。

遊行隊伍龍尾陸續出發，有遊行糾察呼籲遊行人士若見到可疑人士，「影低佢，然後報警」。

【16:13】數十名市民在遊行終點黃埔站A出口對開聚集。另外，部分遊行人士離開終點，沿非遊行路線的德民街前進。

【16:03】遊行對伍龍頭已到達終點黃埔站A出口對外空地，有人大叫「8．18維園見」；從現場天橋向下望，暫未見有警力。同時大批遊行人士在起點海心公園仍未起步。遊行途中的參加者則大叫「五大訴求，缺一不可」。

【15:59】遊行隊伍途經紅磡道西九龍交通行動基地，遊行人士高呼「黑警死全家，香港警察，知法犯法」。

【15:55】庇利街停泊兩架衝鋒車，遊行人士經過的時候對着衝鋒車大叫「黑警還眼」。

【15:30】「光復紅土」遊行申請人李軒朗在遊行隊伍出發前表示，今次遊行最主要是要表達區內內地旅客和旅客過多的問題，但不會忘記「五大訴求」，連結其餘17區，又稱今次遊行糾察數量符合警方要求，遊行人數暫時看較預期的2000人多。對於遊行後會否有參與者有後續行動，他說不作評論，但會在終點黃埔站A出口呼籲遊行人士離開，亦不知遊行後會否有突發事情發生，着各香港人一定要安全，「不受傷，不流血，不被捕」。

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