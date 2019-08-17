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【逃犯條例．光復紅土】遊行隊頭抵終點　部分人前往土瓜灣道 (16:44)

【16:44】在遊行終點，遊行糾察不斷持咪大叫「各位市民，你們已抵達遊行終點站，黃埔A出口，請各位自行散去，請各位自行散去」。

【16:37】所有遊行人士已全部從起點出發。惟一批離開原定路線的人，正向遊行起點前進。

【16:31】示威者已轉入土瓜灣道。另外，原定遊行終點黃埔站A出口外天橘，突有人從橋上向遊行人士報以掌聲。

【16:19】遊行人士已佔據馬頭圍道來回行車線並繼續前進，現場仍未見有警員。

【16:17】進入德民街的市民繼續行向蕪湖街，再右轉入馬頭圍道，未知確實去向為何。現場所見未有警員控制秩序，亦未有封路措施。

遊行隊伍龍尾陸續出發，有遊行糾察呼籲遊行人士若見到可疑人士，「影低佢，然後報警」。

【16:13】數十名市民在遊行終點黃埔站A出口對開聚集。另外，部分遊行人士離開終點，沿非遊行路線的德民街前進。

【16:03】遊行對伍龍頭已到達終點黃埔站A出口對外空地，有人大叫「8．18維園見」；從現場天橋向下望，暫未見有警力。同時大批遊行人士在起點海心公園仍未起步。遊行途中的參加者則大叫「五大訴求，缺一不可」。

【15:59】遊行隊伍途經紅磡道西九龍交通行動基地，遊行人士高呼「黑警死全家，香港警察，知法犯法」。

【15:55】庇利街停泊兩架衝鋒車，遊行人士經過的時候對着衝鋒車大叫「黑警還眼」。

【15:30】「光復紅土」遊行申請人李軒朗在遊行隊伍出發前表示，今次遊行最主要是要表達區內內地旅客和旅客過多的問題，但不會忘記「五大訴求」，連結其餘17區，又稱今次遊行糾察數量符合警方要求，遊行人數暫時看較預期的2000人多。對於遊行後會否有參與者有後續行動，他說不作評論，但會在終點黃埔站A出口呼籲遊行人士離開，亦不知遊行後會否有突發事情發生，着各香港人一定要安全，「不受傷，不流血，不被捕」。

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