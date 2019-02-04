【逃犯條例．光復紅土】接待內地團土瓜灣店舖落閘　屋苑：執法人員入內需聯絡管理處 (15:59)

土瓜灣本有數家專門接待內地旅行團之食肆，包括富源酒樓、恒昌樓及紅紅火鍋小廚，今日全數落閘；手信店「柏加」及「曲奇至尊」亦沒有營業。有該街道住戶經過時驚訝「咦！今日落晒閘嘅！」土瓜灣居民王先生表示，富源酒樓平日有開門，排隊進內的團客每每塞爆土瓜灣道，「今日條街空曬，少咗好多人」。他又稱，正考慮是否參與遊行。

土瓜灣約有一半商舖落閘，除食肆外，也包括基督教勵行會的社企「勵行站」，員工表示收到上司指示提早關門。今日土瓜灣幾乎沒看見遊客，街道沒有了如鯽人流。附近偉恒昌新邨亦貼上通告，表明執法人員如想入屋苑，要先聯絡管理處。

海心公園附近仍有個別麵包店及小食店繼續營業。「豆之香」負責人周女士指出，過往少見示威者會「搞舖頭」，相信示威者的質素，稍後若情况混亂才會考慮落閘。她又表示，一向也有團客或旅遊巴司機光顧，往年這群顧客每日能帶來數百元生意，今年暑假遊客很少，一日向遊客賺「十鈫都無」；有司機曾向他抱怨薪金低得租也交不起，但她認為是大環境的影響，「呢幾個月可能有少少影響，但唔係主因」，又認為示威只要是和平就可以。

遊行終點黃埔方面，終點行人路對出的韓式食肆關了門，糖水舖員工說尚待老闆指示會否關門；黃埔區3間Starbucks亦已因保安理由於3時關門。

黃埔居民梁先生與梁太表示，並非住在終點附近，但擔心若稍後有混亂，未必只在終點附近才施放催淚彈。梁先生指出，在示威發生前未能判斷是警方還是示威者有問題，「但覺得未必一定要下下用催淚彈」。梁太正懷孕33周，擔心催淚彈會對胎兒有影響，故夫婦二人稍後會一直留在家中。

陳女士和友人到黃埔遊玩，會在遊行開始前離開。她說，早前警方在深水埗對無人之處放催淚彈，「作為市民都無辦法，都唔知commander（指揮官）想佢哋做乜，（警察）好似食咗藥咁，控制唔到自己」。她又表示，作為市民，不想有任何人受傷，但年輕人做了那麼多，政府都不理不睬，感到很無奈。

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