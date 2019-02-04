【逃犯條例】民陣籲8．18維園「流水式」集會　將領群眾向金鐘中環疏散 (15:42)

反對修訂《逃犯條例》風波未止。民陣原發起明日（18日）「止黑暴，制警亂」由維園至遮打道的8．18遊行，但警方僅批准維園集會。民陣預期參與人數多於維園可容納人數，將應警方要求以「流水式」集會，當人潮迫爆維園後，會在民主派議員協助下，帶市民沿高士威道離開維園，到金鐘、中環一帶港鐵站離開。
民陣召集人岑子杰今日（17日）見傳媒指出，明日集會會應警方要求「流水式」進行，下午2時起集合，因預料明日維園集會人士眾多，而民陣申請了30萬人集會，甚至估計有機會突破100萬人，多於維園可容納的10萬人，甚至周圍街道會擠滿計劃進入維園集會的人潮。
岑子杰續說，當維園人流多就會開始疏散流程，會在民主派議員協助下，循高士威道離開，以避開天后和銅鑼灣一帶眾集的人潮，「流水式咁走」，前往灣仔、金鐘、中環一帶港鐵站離開，大會明日主要工作是疏散人潮，運作會維持至最後一個人進入維園。
民陣副召集人陳皓桓呼籲，「要盡量多點人出來迫爆維園和其他路段」，當集會人數過多，警方表示會由記利佐治街、興發街出1、電氣道和英皇道等開始封路，有需要再擴至天后、炮台山和銅鑼灣一帶。陳皓桓續指，維園以外範圍沒有警方的不反對通知書，但由於警方要求「流水式集會」，警方亦承諾民陣人潮過多會協助主辦方實施封路，相信離開維園並不會犯法。
今次是民陣前次申請遊行被警方反對，陳皓桓形容「擺明恰民陣」，憂慮民眾不上街，港人遊行自由會永遠被剝奪。岑子杰批評，警方將一場過百萬人的集會，塞在只能容納10萬人的維園，沒有安排疏散路線，是刻意製造混亂，令集會難以管理，呼籲集會市民不要跌入別有用心的人的圈套，籲群眾「和理非一日」、保持冷靜及克制，「如果真係做到和理非，林鄭必須回應香港人五大訴求」。
工黨李卓人呼籲每名集會人士盡量進入維園，但不要留太久，「排隊入維園、排隊出維園，留15分鐘左右走，讓100萬至200萬人都可以參與到集會」，又形容「你（警方）班人玩嘢，我哋都有應對」。
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