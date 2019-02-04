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【逃犯條例】民陣籲8．18維園「流水式」集會　將帶領人潮走向灣仔金鐘中環離開 (15:42)

民陣原發起明日（18日）遊行，由維園行至遮打道行人專用區，但警方僅批准維園集會。民陣召集人岑子杰今午（17日）見傳媒指出，明日8．18維園集會將會以「流水式」方式進行，人潮迫爆維園後，會由民主派議員帶領市民到可離開的港鐵站離開，呼籲「明天大家一定要出來！」，並以「和理非」方式集會，保持冷靜和克制。

岑子杰指出，明日集會下午2時起開始，當人流多就會開始疏散流程，希望由高士威道離開維園，以避開天后和銅鑼灣一帶人潮往灣仔、金鐘、中環一帶地鐵站離開，明日大會主要做的是疏散人潮，運作會維持至最後一個人進入維園。岑子杰批評，警方對集會疏散方式避而不答，質疑是有意圖令集會難以管制，他呼籲香港市民明天以「和理非」方式集會，保持冷靜克制。

民陣副召集人陳皓桓表示，警方稱維園只能容納10萬人，而民陣申請了30萬人集會。維園以外範圍沒有警方的不反對通知書，但由於警方要求「流水式集會」，亦承諾會協助封路疏散人流，相信離開維園並不會犯法，他呼籲「要盡量多點人出來迫爆維園和其他路段！」

工黨李卓人表示，明日做法與六四集會不一樣，要「排隊入維園、排隊出維園」，呼籲明日每個集會人士都盡量進入維園，但不要留太久，以讓更多人可入維園，「讓100萬至200萬人都可以參與到集會」。李卓人續形容：「你（警方）班人玩嘢，我哋都有應對。」新民主同盟范國威表示，若警方派員於集會中喬裝，奸計將不會得逞，因全世界都會注視香港的情況。

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