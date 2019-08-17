【逃犯條例】梁卓偉：衝突各方沒有嘗試煞停　對前景非常憂慮 (15:22)

港大醫學院院長梁卓偉今日（17日）在港台節目《香港家書》表示，對前景非常憂慮，說在衝突之間，各方不單沒有嘗試煞停，反之由得暴力升級，鬥爭加劇，他反問是真心想收拾眼前的亂局，還是想出現所謂「粉身碎骨」或「攬炒」的結局；一些人口中的「我愛香港」，到底是真心還是假意。
梁卓偉又指出，今日香港無論什麼立場的人均掛着「我愛香港」、「守護我城」等口號，又引述兩婦人在所羅門王前爭奪孩子的聖經故事，指即使假扮母親的婦人也七情上面，多花些時間就辨別到真偽，「因為真正的母愛，不是靠口說，不是靠眼淚，不是靠喝斥，更不可能利用體罰甚至暴力來展現」，真正的母愛是無條件且願意為兒女犧牲。
梁卓偉說，近日重溫了《列王紀》中的一個故事，兩婦人聲稱是同一個嬰孩的母親，在所羅門王面前爭奪兒子，所羅門王命令士兵將嬰孩劈開兩半各人分一半時，嬰孩的生母為保嬰孩性命而放棄爭奪，懇求所羅門王不要下手，所羅門王因此分辨出真假母親而判定孩子誰屬。
他問道：「如果假扮母親的婦人也七情上面，與生母有着同樣的表現和要求，那所羅門王又能如何判斷？」他續指出，即使所羅門王一時間分辨不了誰在說謊，只要多花些時間總會辨別到，「因為真正的母愛，不是靠口說，不是靠眼淚，不是靠喝斥，更不可能利用體罰甚至暴力來展現；真正的母愛，應該是堅定的、恒久的、無條件的，和願意為兒女犧牲。」
梁卓偉續指出，今天的香港無論什麼立場、穿什麼顏色，都常掛着「我愛香港」、「守護我城」、「Stand with Hong Kong（與香港同行）」的口號，大家都變成所羅門王面前那兩個爭奪孩子的婦人，「大家還未等及所羅門王下劍，就已經七手八腳爭奪那個奄奄一息的小孩，那小孩被萬人拉扯，無異於接受五馬分屍的極刑！」
梁卓偉信中以「病入膏肓的病人」形容香港，相信今件事件較六七暴動牽連更廣，造成的社會傷口更深、更難癒合。
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