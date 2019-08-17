【逃犯條例】郭家麒：接獲多宗港人內地關口被查電話個人物品投訴 (14:54)

郭家麒表示，市民陳先生稱，在8月12日經深圳灣到内地公幹時，被搜身及檢查電話，内地人員發現其電話内有當日機場集會的照片，陳先生告訴該人員，相片只是友人乘機返港時在機場拍下然後發給的，自己並無參加集會。但内地人員抄下該友人的電話及個人資料，而陳先生也被拒絕入境。

郭家麒表示，投訴個案是來自不同的過境口岸，包括深圳灣、皇崗、西九高鐵站等，可見有關做法是內地有計劃、有目的地針對香港人的措施。

郭家麒指出，內地執法部門查看港人的手提電話是嚴重侵犯個人私隱，而要求刪除照片和記錄個人資料等更是製造白色恐怖，相關做法也違反中國《憲法》。郭家麒又指出，而港府有責任保障港人的私隱及安全，促請政制及內地事務局向內地出入境部門跟進事件，了解內地收集港人資料的用途。

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