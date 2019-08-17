【逃犯條例】邱騰華：美將香港事務與中美貿易戰扯上關係是「上下其手」 (12:54)

邱騰華表示，修訂《逃犯條例》引發的風波是香港自己的「家事」，應該由香港解決及面對，政府對此有責任並應該與市民溝通，但相信沒有人能接受與貿易混為一談。他又表示，香港是一個自由開放的社會，外國傳媒也能到港了解情況，使其他地方可能自己心裏亦有看法，但最終是否應由香港處理自身事務；是否在「一國兩制」範圍內；是否上綱上線伸延至其他手法；或以經濟手法逼使一個地方去改變自己本身可處理的方法，相信大家自己「心裏有數」。

對於美聯社發布照片稱有中國武警車輛及人員在深圳灣體育中心集結、步操和演練人群控制戰術。邱騰華表示，不可因為外電的照片及揣測，而忘記香港由貿易至治安等事務均有《基本法》及本地法律體制保障，他說香港人應把信心建立在固有制度、法律及司法制度，每個人都應好好「諗一諗」自己身處的位置應如何應對，減少風險，攜手同行。他又稱相信港人都會留意全球情況，當發現全球都關注香港時會反省自身環境。

對於已退休的長和資深顧問李嘉誠昨（16日）在多份報章刊登頭版廣告，其中一個說「黃台之瓜，何堪再摘」。邱騰華稱很難就每人的說法作回應，但知道很多商會亦對暴力感不安，希望能「停一停」，指每個崗位的人都望能安全上下班，屬自然反應，認為不需咬文嚼字。

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