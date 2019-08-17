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【逃犯條例】近萬教師黃雨下遮打花園遊行至禮賓府 (12:28)

【12:28】教師走到禮賓府外，在鐵欄綁上白絲帶。

【12:13】即使有人已完成遊行，起點遮打花園仍迫滿人。

【12:10】修訂《逃犯條例》引發多場示威遊行，香港教育專業人員協會（教協）今早（17日）舉行教育界大遊行，教師冒雨由遮打花園走到禮賓府，要求政府立即回應反修例五大訴求，「守護下一代，為良知發聲」。

近萬教師綁上白絲帶、穿黑衣、手持寫上「守護下一代良知」的紙牌站滿遮打花園，並在黃色暴雨警告底下遊行，有年輕人在起點附近舉起寫上「這兩月來的不便對不起」、「我們一起走下去」的紙牌，並向眾人鞠躬，有市民上前與他們擁抱。

大會宣言指出，教師教育下一代，不求學生飛黃騰達，只求他們緊守良知，又表示看着學生以自己的前途守護城市的前途，十分心痛。

教育界立法會議員葉建源指出，要表達作為老師的良知，關心下一代，認為現在有年輕人受傷被捕，被警察壓在地上後還遭受暴力對待，「可能係無幾耐之前教緊嘅學生」。葉表示，不理解政府，「點解話唔調查就唔調查，搵出公義喺禁忌？」

小學英文教師鄺老師表示，不滿政府持續不回應市民訴求。她說，會在小息或休息時間了解學生對社會運動的認識，得知有學生參與遊行，但她不會作價值判斷加諸學生身上。

在中學任教生物科的黃先生說，會尊重中五及中六學生的罷課決定，而屆時課堂內容會取決學生反應，「生物科都有好多事可以教，例如人與一般生物有何不同」。他表示，看到衝突的新聞畫面時，會留意有沒有自己的學生被捕，他對現時被捕後或會遭警方不合理暴力對待，感到非常擔心。

中學英文教師陳老師指出，今次走出來是守護良知及要求政府回應訴求，特別是撤回條例和成立獨立調查委員會。她表示，若開學後有學生罷課，取決於學生認為學業較重要還是其他東西較重要，相信學校會有適當安排，如讓同學到自修室。她說不會罷教，要尊重不罷課的學生，繼續教授課程，但會在空堂時照顧罷課學生。

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