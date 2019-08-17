【逃犯條例】澳洲多地聲援港示威　數百人悉尼遊行反港獨反暴力 (16:55)

【16:55】聲援香港反修例示威者與支持內地的示威者周五晚在墨爾本州立圖書館外發生衝突後，澳洲維多利亞省警方發言人周六透過電郵發表聲明，稱尊重社區民眾和平及合法表達意見，但強調不容許有違法、反社會或暴力行為；又說周五向兩名涉嫌襲擊的男子問話，他們已獲釋，等候進一步傳喚。
逾百人周六在墨爾本市中心聚集，聲援香港反修例示威者，其間多名支持內地的示威者向集會群眾叫罵。
另外，在悉尼，數百名支持內地的示威者在市中心遊行，部分人手持中國國旗，沿途高呼「一個中國」，手持寫上反港獨、向暴力說不等橫額。發起遊行、報稱為律師的趙（音譯）先生稱，香港人已受夠了目前的情況，因此希望表達呼籲香港恢復和平有序的聲音。遊行期間，一名支持香港反修例示威者的男子被憤怒的遊行人士包圍，由警方護送離開。
【11:58】修訂《逃犯條例》爭議未息，更蔓延至外國。澳洲墨爾本約100人周五（16日）晚於州立圖書館外聲援香港反修例示威者，其後一群支持內地的示威者到場，高舉五星紅旗及唱國歌。高峰時現場有約1000人，雙方一度指罵及爆發衝突。
約100名聲援香港反修例示威者周六（17日）再回到州立圖書館外集會，眾人高舉「特首林鄭月娥下台」等標語。當地警方發言人表示，周五晚事件中有兩人涉嫌襲擊被問話，並表示警方尊重和平及依法表達意見，但不容許違法、反社會及暴力行為。
阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類聲援香港反修例示威者的集會。在阿德萊德，約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會，其後超過100名支持內地的示威者到場，並報以噓聲。而在悉尼，近500人於馬丁廣場（Martin Place）集會聲援香港，其後約20名支持內地示威者到場反對。
有香港留學生上月24日在澳洲昆士蘭大學校園，設「連儂牆」反對修訂《逃犯條例》，其間被大批中國內地生包圍，「連儂牆」其後多度被破壞，有份協助籌辦示威活動的港生稱事後在網上遭恐嚇。
（衛報/澳洲ABC新聞/世紀報/路透社/法新社）
相關報道：
澳洲港生設「連儂牆」一周內兩度被毁 校方：不會縱容妨礙言論自由的行為
回應中國領館撐內地生圍堵港人 澳洲外長：不容外國干預言論自由
Outside State Library of Melbourne, protestors in support of Hong Kong appear heavily outnumbered by loud pro-China counter-protestors, mostly young. Some I ask have come after seeing footage on WeChat. Now seperated by police, shouting slurs and singing patriotic songs. pic.twitter.com/jjKoK1VGhb— Ross Richardson (@ooobo) 2019年8月16日
Naming HK student leaders and calling for crackdowns on them, cultural revolution style pic.twitter.com/JCsPUsArW1— Vicky Xiuzhong Xu (@xu_xiuzhong) 2019年8月17日
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 澳洲 墨爾本 悉尼 聲援香港 衝突 編輯推介