【逃犯條例】澳洲多地聲援港示威　數百人悉尼遊行反港獨反暴力 (16:55)

逾百人周六在墨爾本市中心聚集，聲援香港反修例示威者，其間多名支持內地的示威者向集會群眾叫罵。

另外，在悉尼，數百名支持內地的示威者在市中心遊行，部分人手持中國國旗，沿途高呼「一個中國」，手持寫上反港獨、向暴力說不等橫額。發起遊行、報稱為律師的趙（音譯）先生稱，香港人已受夠了目前的情況，因此希望表達呼籲香港恢復和平有序的聲音。遊行期間，一名支持香港反修例示威者的男子被憤怒的遊行人士包圍，由警方護送離開。

【11:58】修訂《逃犯條例》爭議未息，更蔓延至外國。澳洲墨爾本約100人周五（16日）晚於州立圖書館外聲援香港反修例示威者，其後一群支持內地的示威者到場，高舉五星紅旗及唱國歌。高峰時現場有約1000人，雙方一度指罵及爆發衝突。

約100名聲援香港反修例示威者周六（17日）再回到州立圖書館外集會，眾人高舉「特首林鄭月娥下台」等標語。當地警方發言人表示，周五晚事件中有兩人涉嫌襲擊被問話，並表示警方尊重和平及依法表達意見，但不容許違法、反社會及暴力行為。

阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類聲援香港反修例示威者的集會。在阿德萊德，約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會，其後超過100名支持內地的示威者到場，並報以噓聲。而在悉尼，近500人於馬丁廣場（Martin Place）集會聲援香港，其後約20名支持內地示威者到場反對。

有香港留學生上月24日在澳洲昆士蘭大學校園，設「連儂牆」反對修訂《逃犯條例》，其間被大批中國內地生包圍，「連儂牆」其後多度被破壞，有份協助籌辦示威活動的港生稱事後在網上遭恐嚇。

（衛報/澳洲ABC新聞/世紀報/路透社/法新社）

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Outside State Library of Melbourne, protestors in support of Hong Kong appear heavily outnumbered by loud pro-China counter-protestors, mostly young. Some I ask have come after seeing footage on WeChat. Now seperated by police, shouting slurs and singing patriotic songs. pic.twitter.com/jjKoK1VGhb— Ross Richardson (@ooobo) 2019年8月16日