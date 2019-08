【逃犯條例】澳洲多地聲援港示威　墨爾本爆衝突 (11:58)

約100名聲援香港反修例示威者周六(17日)再回到州立圖書館外集會,眾人高舉「特首林鄭月娥下台」等標語。當地警方發言人表示,周五晚事件中有兩人涉嫌襲擊被問話,並表示警方尊重和平及依法表達意見,但不容許違法、反社會及暴力行為。

阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類聲援香港反修例示威者的集會。在阿德萊德,約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會,其後超過100名支持內地的示威者到場,並報以噓聲。而在悉尼,近500人於馬丁廣場(Martin Place)集會聲援香港,其後約20名支持內地示威者到場反對。

有香港留學生上月24日在澳洲昆士蘭大學校園,設「連儂牆」反對修訂《逃犯條例》,其間被大批中國內地生包圍,「連儂牆」其後多度被破壞,有份協助籌辦示威活動的港生稱事後在網上遭恐嚇。

Outside State Library of Melbourne, protestors in support of Hong Kong appear heavily outnumbered by loud pro-China counter-protestors, mostly young. Some I ask have come after seeing footage on WeChat. Now seperated by police, shouting slurs and singing patriotic songs. pic.twitter.com/jjKoK1VGhb— Ross Richardson (@ooobo) 2019年8月16日