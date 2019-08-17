【逃犯條例】澳洲多地聲援港示威　墨爾本爆衝突 (11:58)

修訂《逃犯條例》爭議未息，更蔓延至外國。澳洲墨爾本約100人周五（16日）晚於州立圖書館外聲援香港反修例示威者，其後一群支持內地的示威者到場，高舉五星紅旗及唱國歌。高峰時現場有約1000人，雙方一度指罵及爆發衝突。
約100名聲援香港反修例示威者周六（17日）再回到州立圖書館外集會，眾人高舉「特首林鄭月娥下台」等標語。當地警方發言人表示，周五晚事件中有兩人涉嫌襲擊被問話，並表示警方尊重和平及依法表達意見，但不容許違法、反社會及暴力行為。
阿德萊德、悉尼及布里斯班周五亦有同類聲援香港反修例示威者的集會。在阿德萊德，約80名聲援香港的示威者於南澳大學集會，其後超過100名支持內地的示威者到場，並報以噓聲。而在悉尼，近500人於馬丁廣場（Martin Place）集會聲援香港，其後約20名支持內地示威者到場反對。
有香港留學生上月24日在澳洲昆士蘭大學校園，設「連儂牆」反對修訂《逃犯條例》，其間被大批中國內地生包圍，「連儂牆」其後多度被破壞，有份協助籌辦示威活動的港生稱事後在網上遭恐嚇。
（衛報/澳洲ABC新聞/世紀報）
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Outside State Library of Melbourne, protestors in support of Hong Kong appear heavily outnumbered by loud pro-China counter-protestors, mostly young. Some I ask have come after seeing footage on WeChat. Now seperated by police, shouting slurs and singing patriotic songs. pic.twitter.com/jjKoK1VGhb— Ross Richardson (@ooobo) 2019年8月16日
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