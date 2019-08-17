陳茂波：香港經濟環境「已掛三號風球」 (12:11)

陳茂波重申，「派糖」與修例風波無關，但形容香港的經濟環境已「掛起三號風球」，市民雖未覺大風，可他認為颱風將正面吹襲香港，需要做好準備。陳茂波又引述數據指出，香港已連續6季經濟增長動力放緩，若情況在7至9月持續，今年第3季的經濟可能出現負增長，技術上會進入經濟衰退階段，故政府推出多項協助中小企和紓解民困的措施。陳茂波表示，部分措施會以「先訂立、後審議」方式推行，望立法會10月復會後能盡快通過撥款。

陳茂波指出，過去兩個月的社會事件令整個社會都很繃緊，不同行業都受到衝擊。他表示，同意政府要努力尋求方法解決現時的政治問題，但強調特首林鄭月娥和相關官員已就修例事件道歉，自己亦有反省，呼籲社會「停一停、諗一諗」，放下分歧和矛盾，拒絕暴力。

對於外界批評指今次「派糖」未惠及大學生，陳茂波解釋，紓困措施未有為大學生提供津貼，是因為大學生可透過免入息審查貸款計劃、獎學金和助學金等獲得資助，且部分大學生也會兼職工作。

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