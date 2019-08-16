粵港聯合反非法入境者行動　拘71人 (23:42)

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同入境處、廣東省公安廳出入境管理局、深圳市公安局出入境管理支隊及廣東海警局，於本月2日至15日期間，展開代號「鐵崗」（IRONHILL）的粵港聯合反非法入境者行動。行動中，香港執法部門共拘捕37人，包括5名偷運非法入境者集團骨幹成員、10名越南籍非法入境者、13名非華裔非法勞工及9名涉嫌聘用非法勞工的人；而內地執法單位則拘捕34人，包括26名非法入境者及8名連同主腦在內的偷運非法入境者集團骨幹成員。

警方及入境處在今年初發現一個活躍於粵港兩地的偷運非法入境者集團，主腦為一名居於內地的越南籍男子。該集團通過網上社交媒體，公開招募有興趣偷渡來港的越南人。該集團安排越南籍非法入境者先抵達內地，再由舢舨送到大埔一帶上岸，其後接送至全港各區。

警方及入境處人員於三門仔路一帶及林村河附近，分別拘捕4男1女集團本地骨幹成員，年齡介乎33至51歲，以及以「未有准許下非法入境香港」罪拘捕7男3女越南籍非法入境者，年齡介乎15至48歲，同時截獲用以運載非法入境者的舢舨及3架車輛。行動中，警方共檢獲現金超過9萬元港元、約4500元人民幣及10部手提電話。

5名集團成員各被暫控一項「協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港」罪，案件已於粉嶺裁判法院提堂。而10名越南籍非法入境者，當中9人正等候遣返，餘下1人因違反遞解令，於周三（14日）在沙田裁判法院被判處監禁18個月。內地執法部門則在廣東省多處拘捕34人，分別為26名非法入境者和8名集團主腦及骨幹成員。

另外，入境處特遣隊人員隨即在全港各區展開反非法勞工行動，連日搜查多處地點，包括食肆、清潔公司等，拘捕3男10女非華裔非法勞工，年齡介乎25至55歲，以及6男3女，介乎43至71歲，涉嫌聘用非法勞工。