【逃犯條例．多圖】大專學界伙連登「攬炒」團隊遮打集會　參加市民稱李嘉誠「尚存一點良心」 (22:17)

【22:08】集會參加者坐滿終審法院對開昃臣道至近文華東方酒店對開遮打道，大專學界估計有6萬人參與集會。

【21:34】反修訂《逃犯條例》風波持續，「香港大專學界國際事務代表團」聯同連登「我要攬炒」團隊，今晚（16日）在中環遮打花園舉行「英美港盟、主權在民」集會。現場人流不斷由港鐵站湧上地面，有人在樓梯向集會參加者派發傳單。由於人數眾多，人群晚上8時許已經迫出遮打道馬路。現場有糾察及沒有防暴裝備的軍裝警員維持秩序，未見衝突，只見有人以激光筆照射附近大廈外牆，整體氣氛和平。

現場有人揮動港英旗、英國及美國國旗。有在場市民表示，今日參加集會是繼續爭取五大訴求。他形容，香港首富李嘉誠在報紙登頭版廣告是「曲線射球」，站在香港人的一邊，「年紀大咗有啲良知」。

與朋友參與集會的陳小姐支持「攬炒」概念，笑稱「等咗呢日好耐」，形容香港現時已「半生不死」，與其繼續溫水煮蛙至「好似癱咗、殘廢咁」，倒不如乾脆「要死一齊死」。對於李嘉誠的廣告，陳小姐相信他依然心繫香港，「尚存一點良心」。陳小姐亦支持中學生9月罷課，「做得幾多得幾多」，希望可以引起關注，「小小力量都係力量」。

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