【逃犯條例】理大校長公事離港缺席對話　學生掛「黑紫荊旗」抗議 (20:29)

發信邀請校長對話的學生下午2時於校長室所在的李嘉誠樓外等候，要求校長明確回應早前學生提出的四大訴求。兩名戴上頭盔、眼罩及面罩的學生主持表示，因去年曾有學生闖上校長室而遭校方勒令退學、停學等處分，因此在「不能免於恐懼」下不以真面目示人；又提到滕錦光曾於公開信中強調溝通的必要性，惟至今未有嘗試了解師生的訴求及需要，批評他食言。另一名主持人認為，民間發起明日（17日）在紅磡、土瓜灣一帶遊行，理大或會成為警方下一個施放催淚彈的地點，憂慮校長漠視警方濫權，令職員和學生受影響。

理大學生會內務副會長胡國弘表示，收到校方通知稱滕錦光因公務上的急事已離開香港，揚言「不會讓他匿一世」，會一直邀請校長對話至對方願意見面為止。

主持及後宣布行動升級，率領十多人打開雨傘，走向附近旗桿並除下校旗，掛上黑色旗幟。主持形容該旗幟為「染紅了的黑紫荊旗」，稱近月的反修例運動已染血，希望大家記住香港的黑暗時期，又說理大不能保障學生安全，認為校旗已欠缺代表性，故移除校旗作升級行動。他們之後與支持者大叫「光復香港、時代革命」，呼籲其他學生到學校各處貼上批評滕錦光的單張。

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