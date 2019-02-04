【逃犯條例‧短片】深水埗柴犬疑聞催淚彈呼吸困難嘔吐　主人不滿警亂放或為愛犬索償 (19:04)

柴犬的主人陳先生（化名）家住深水埗警署附近一幢唐樓，前晚約9時在開了冷氣的家中突然聞到刺鼻氣味，隨即關上冷氣，打開窗並發現樓下有兩、三發催淚彈，即時關上門窗，他和太太的眼睛、喉嚨及鼻均感刺痛，隨即用水沖洗患處並幫柴犬抹身。

柴犬當晚無病徵，至昨日（15日）開始不願進食，午後變得沒精打彩地躺着，至下午5時陳太發現柴犬嘔出一攤黃色液體，呼吸急促和困難，更一度擔心柴犬有可能會死，隨即帶牠求醫。

陳太引述獸醫稱，柴犬患呼吸系統感染，可能與接觸刺激物質有關，要即時注射抗敏藥和治嘔藥，並獲處方一星期抗敏藥和氣管舒張藥。陳太說，柴犬向來身體健康，從未試過呼吸困難，只有幾個月大時曾嘔吐，加上家中環境一直沒有轉變、沒有刺激物，懷疑是因吸入催淚氣體後令柴犬現呼吸道病徵。

陳先生說，當晚警方施放催淚彈前街上已無示威者，認為警方當時是「亂放」，反問警方有否理會居民感受，會考慮追討賠償，稱就柴犬醫藥費已花上千幾元，亦不排除柴犬日後會有其他後遺症。

獸醫：收到3宗貓狗疑因吸催淚氣體不適求醫

非牟利獸醫服務協會主席麥志豪表示，周日（11日）至今最少收到3宗居住深水埗和北角的貓狗求醫，吸入催淚氣體後流眼水、咳嗽、氣喘、作嘔、不願進食，麥認為上述深水埗柴犬個案病徵，亦符合受催淚氣體刺激後徵狀。

獸醫黎昌生稱，狗接觸刺激物質後呼吸系統有機會分泌黏液，出現咳嗽和呼吸困難等。黎昌生說，催淚氣體帶來的刺激多是即時且短暫，若動物本身有氣管病或心臟病，反應可嚴重致隔日仍有病徵；如果受刺激後周遭環境和動物本身未徹底清潔，動物累積接觸愈來愈多刺激物，亦有機會隔日才現病徵。

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