【逃犯條例】深水埗柴犬女疑聞催淚彈呼吸困難嘔吐　主人不滿警亂放或為愛犬索償 (19:04)

柴犬女的主人陳先生（化名）家住深水埗警察附近一幢唐樓的6樓，前晚約9時在開了冷氣的家中突然聞到刺鼻氣味，隨即關上冷氣，打開窗並發現樓下爆開了兩、三發催淚彈，即時再關上門窗，而自己和太太的眼睛、喉嚨及鼻均感刺痛，隨即用水沖洗患處並幫柴犬抹身。

柴犬當晚無病徵，但至昨日（15日）開始不願進食，午後更變得沒精打彩地躺著，陳太説與平日在家中跑來跑去的牠很不一樣，本以為只是天氣太熱，怎料至下午5時，柴犬發出幾聲嘔吐聲音，陳太發現柴犬嘔出一攤黃色液體，她形容如「黃膽水」，並發現牠呼吸非常急促、呼吸困難，更一度擔心柴犬有可能會死，隨即帶牠求醫。

陳太引述獸醫指出，柴犬患呼吸系統感染，可能與接觸了刺激物質有關，要即時注射抗敏藥和治嘔藥，並獲處方一星期抗敏藥和氣管舒張藥。陳太說，柴犬向來身體健康，從未試過呼吸困難，只有幾個月大時曾嘔吐，加上家中的環境一直沒有轉變、沒有刺激物，她懷疑就是前一晚吸入催淚氣體後令柴犬現呼吸道病徵。

柴犬服藥後今天（16日）漸漸願意進食、無再氣喘，但陳生陳太至今仍然感頭痛，陳先生受訪時雙眼仍然泛紅，他說近日每次受催淚氣體攻擊後都會有這樣的持續反應。

陳先生憶述，前晚在開著冷氣的家中一直沒有聽到警方提醒會施放催淚彈，直至嗅到異味才知受影響，又指有時家中無人仍會開冷氣「好彩我們都在家，可以即時熄冷氣，如果唔係不斷抽催淚氣體入屋，可能柴犬已經死咗啦！」

陳先生指當晚警方施放催淚彈前街上已無示威者，認為警方當時是「亂放」，反問警方有沒有理會附近居民感受。他又說會考慮追討賠償，指今次柴犬的醫藥費已花上千幾元，另不排除柴犬日後會有其他後遺症。

非牟利獸醫服務協會主席麥志豪指，由周日（11日）至今最少收到3宗居住深水埗和北角的貓狗求醫，吸入催淚氣體後流眼水、咳嗽、氣喘、作嘔、不願進食，麥認為上述深水埗柴犬女個案病徵，亦符合受催淚氣體刺激後徵狀。

獸醫黎昌生則指，狗接觸刺激物質後呼吸系統有機會分泌黏液，出現咳嗽和呼吸困難等情況，黎昌生看過柴犬女的短片後認為牠有機會是由於氣管過多分泌致想咳嗽，與受催淚氣體刺激後病徵相符。黎昌生說，催淚氣體帶來的刺激多是即時且短暫，但若動物本身有氣管病或心臟病，反應可嚴重致隔日仍有病徵；如果受刺激後周遭環境和動物本身未徹底清潔，動物累積接觸愈來愈多刺激物，亦有機會隔日才現病徵。

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