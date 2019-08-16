【逃犯條例】大學學生會成員遭上門騷擾恐嚇「殺全家」　報警不獲保護 (18:16)

香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，日前收到短訊要求他到警署自首，又稱「全香港市民已盯死你」，如果再出來搞事，「必殺你XX全家」。彭家浩說因擔心個人安全已數天沒回家，並於昨日（15日）報警，但警方未有提供人身安全保護。

另外，浸會大學學生會外務副會長梁兆玉及教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆，均收到附有其家人名字及地址的恐嚇信息，又在家附近找到指他們為「亂港暴徒」的街招，警告他們「後果自負」。梁耀霆表示，家人發現今早有陌生人在家附近徘徊，更敲門問他在不在家，稱有公文袋要交給他。

兩人均稱會考慮報警；梁兆玉表示受恐嚇感到害怕，但仍然會站出來參與反修例運動；梁耀霆則表明不會向惡勢力低頭。

至於為何3人會成恐嚇對象，彭家浩認為反修例運動無大台，學生會代表成為「易落手的對象」；梁兆玉則認為因學生代表勇於發聲，在運動中走得較前，故成恐嚇目標。

逃犯條例 相關報道：

學界今遮打集會 促英美推港人權法案

方仲賢：被捕當天僅一警員展示委任證 保留追究濫捕權利

警否認女被捕人全裸遭男警搜身：投訴警察課無收過投訴

反對紅磡及民陣遊行因社會氣氛防騎劫活動 警將發短訊通知公眾活動信息

中央社︰萬名武警深圳戒備 隨時赴港應對示威暴力