【逃犯條例】大學學生會成員遭上門騷擾恐嚇「殺全家」　報警不獲保護 (18:16)

反修訂《逃犯條例》風波持續，有大學學生會成員近日收到網上恐嚇信息，有不明人士在信息中提及其家人名字及住址，甚至恐嚇學生若再出來「搞事」，「必殺你XX全家」；亦有成員在家附近發現印有其相片及住址的街招，指他們為「亂港暴徒」，甚至有陌生人上門。
香港大學學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，日前收到短訊要求他到警署自首，又稱「全香港市民已盯死你」，如果再出來搞事，「必殺你XX全家」。彭家浩說因擔心個人安全已數天沒回家，並於昨日（15日）報警，但警方未有提供人身安全保護。
另外，浸會大學學生會外務副會長梁兆玉及教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆，均收到附有其家人名字及地址的恐嚇信息，又在家附近找到指他們為「亂港暴徒」的街招，警告他們「後果自負」。梁耀霆表示，家人發現今早有陌生人在家附近徘徊，更敲門問他在不在家，稱有公文袋要交給他。
兩人均稱會考慮報警；梁兆玉表示受恐嚇感到害怕，但仍然會站出來參與反修例運動；梁耀霆則表明不會向惡勢力低頭。
至於為何3人會成恐嚇對象，彭家浩認為反修例運動無大台，學生會代表成為「易落手的對象」；梁兆玉則認為因學生代表勇於發聲，在運動中走得較前，故成恐嚇目標。
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